KIK chce wyjaśnień od policji. "Wczorajsza akcja to działanie z pozycji siły, absolutnie nieadekwatne do sytuacji"

- Wczorajsza akcja policji w punkcie interwencji kryzysowej na Podlasiu to działanie z pozycji siły, absolutnie nieadekwatne do sytuacji - uważa warszawski Klub Inteligencji Katolickiej. Klub chce, by policja wyjaśniła swoją interwencję i podkreśla, że o sprawie poinformowano m.in. Prymasa Polski.

Fot. Jędrzej Wojnar / Agencja Wyborcza.pl