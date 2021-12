Południowa Obwodnica Warszawy. Tunel pod Ursynowem otwarty. "Symbol połączenia Polski wschodniej i zachodniej"

Zobacz wideo

O decyzji wojewody Konstantego Radziwiłła w sprawie zgody na otwarcie ursynowskiego odcinka POW, którego części jest ponaddwukilometrowy tunel, poinformowano w poniedziałek rano. Decyzja ta była ostatnim etapem przed otwarciem nowej trasy po tym, jak pozwolenie na użytkowanie odcinka wydał Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Południowa Obwodnica Warszawy. Otwarcie tunelu pod Ursynowem

Uroczyste otwarcie odbyło się z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. - Dzisiaj otwieramy tutaj najnowocześniejszy tunel w Polsce i jednocześnie najdłuższy tunel w Polsce, to ponad 2 kilometry - mówił szef rządu.

Jak dodał, to pewnego rodzaju symbol połączenia Polski wschodniej i Polski zachodniej. - Połączenia ze sobą dwóch systemów dróg ekspresowych, dwóch autostrad. To bardzo ważne, ponieważ do tej pory Polska w dużym stopniu była pocięta, poszatkowana taką siatką dróg ekspresowych - bardzo potrzebną - ale nie połączoną ze sobą w bardzo wielu miejscach - powiedział.

Morawiecki zapewnił, że rząd pracuje nad logicznym spięciem dróg, by zapewnić odpowiednią architekturę komunikacyjną całej Polsce. Premier wskazał, że na polskich drogach wciąż ginie zbyt dużo osób, stąd m.in. zmiany w przepisach oraz nowa infrastruktura drogowa. - Jestem przekonany, że ten tunel przyczyni się nie tylko do rozwoju gospodarczego, nie tylko do zwiększenia komfortu życia mieszkańców Warszawy, Mazowsza, całej Polski, ale także do zwiększenia bezpieczeństwa - powiedział premier.

Na konferencji padło pytanie o to, dlaczego na otwarciu tunelu nie ma przedstawiciela stołecznego ratusza, który współpracował z administracją drogową przy budowie dojazdu do tunelu. - To jest inwestycja nadzorowana i realizowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Ona jest realizatorem tego przedsięwzięcia, nie m.st. Warszawa - odparł rzecznik rządu Piotr Müller.

Południowa Obwodnica Warszawy. Ważny tunel otwarty

Ursynowski tunel liczy 2335 metrów i jest częścią Południowej Obwodnicy Warszawy. Od 22 grudnia 2020 r. kierowcy mają do dyspozycji ponad 15-kilometrowy odcinek tej trasy między węzłami Warszawa-Wilanów a Lubelska wraz z mostem na Wiśle.

Łączny koszt budowy trzech odcinków S2, stanowiących fragment POW, to ok. 4,6 mld zł, z czego blisko 1,7 mld zł to dofinansowanie z Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko.