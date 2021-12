Zobacz wideo

W grudniu minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił nowe restrykcje dotyczące pandemii COVID-19. Mają one związek z rozwojem czwartej fali i zagrożeniem, które wynika z pojawienia się nowego wariantu koronawirusa o nazwie omikron. Zbliża się także okres świąteczny i noworoczny, który zawsze jest czasem większej mobilności społecznej. Najważniejsze zmiany dotyczą nowych limitów osób w restauracjach, hotelach, kinach czy kościołach, zamknięcia klubów oraz nauki zdalnej.

Obostrzenia grudzień 2021. Nowe limity osób w restauracjach, hotelach, kinach

Od 15 grudnia wprowadzone zostały nowe ograniczenia dotyczące liczby osób, które mogą przebywać w restauracjach czy hotelach. Limit został zmniejszony do 30 proc. obłożenia. Takie same obostrzenia dotyczą obiektów sportowych.

Co ważne, do limitów nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, które okażą tzw. paszport covidowy lub zaświadczenie o szczepieniu, wyniku testu i wyzdrowieniu. W praktyce jednak otwiera to furtkę do nadużyć. Nie wiadomo bowiem, kto i na jakich zasadach jest uprawniony do sprawdzania certyfikatów.

Także w kinach i teatrach osoby niezaszczepione nie mogą zająć więcej niż 30 proc. miejsc. Dodatkowo, w kinach obowiązuje zakaz jedzenia i picia w trakcie seansów. Zmiany te nie spodobały się branży kinowej, która wskazuje, że rząd nie przedstawił żadnych danych na podstawie których uznano, że kina są miejscem niebezpiecznym pod względem epidemiologicznym.

Obostrzenia grudzień 2021. Zamknięte szkoły i nauczanie zdalne w okresie świątecznym

W związku z czwartą falą pandemii od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych przeszli na nauczanie zdalne. Żłobki i przedszkola funkcjonują w tym okresie bez zmian.

Pracującym rodzicom i opiekunom dzieci do 8 lat, które uczą się z domu, przysługuje za ten okres dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Pamiętać jednak należy, że świadczenie może być przyznane jedynie w przypadku, gdy nie ma drugiego rodzica czy współmałżonka, który może zapewnić dziecku opiekę w tym czasie.

Obostrzenia na święta 2021

Bardzo istotną informacją dla osób religijnych, które obchodzą święta w kościele jest to, że także tam powinny być przestrzegane obostrzenie sanitarne. Wierni powinni nosić maseczki, a limit obłożenia nie powinien przekroczyć 30 proc. Ograniczenie to dotyczy jednak tylko osób niezaszczepionych.

W tym roku nie wprowadzono ograniczeń liczby uczestników spotkań rodzinnych w czasie świąt. Oznacza to, że można zaprosić licznych gości. Zalecany jest jednak zdrowy rozsądek, czyli unikanie zbyt dużej ilości kontaktów, szczególnie z osobami niezaszczepionymi. Najbezpieczniej spędzić święta w gronie najbliższej rodziny.

Co ważne, jeśli któryś z domowników okaże się zakażony COVID-19, także osoba zaszczepiona od 15 grudnia podlega obowiązkowi testowania. Obowiązkowe testy dotyczą też każdej osoby, która przyleci do Polski spoza strefy Schengen.

Sylwester 2021. Obostrzenia. Jakie limity obowiązują na imprezach?

Od 15 grudnia do odwołania zostały zamknięte kluby, dyskoteki i inne miejsca udostępnione do tańczenia. Sylwester będzie jednak wyjątkiem. Tej jednej nocy imprezy będą mogły się odbywać. Limit osób na imprezach w Sylwestra wynosi 100 osób i nie wliczają się do niego osoby zaszczepione.

Może to być kolejny przykład na to, że rząd boi się podejmować bardziej radykalne kroki ze względu na nastroje swojego elektoratu. Tymczasem prawie codziennie w związku z COVID-19 umiera w Polsce ponad 500 osób.

W ocenie Małgorzaty Soleckiej z Medycyny Praktycznej polski rząd rezygnuje z gotowych rozwiązań na walkę z pandemią, które wypracowały inne kraje europejskie. - Polska upiera się przy jakiejś trzeciej drodze. Właściwie nie wiadomo, jaki autorytet za tym stoi, bo Rada Medyczna pod tymi rozwiązaniami się nie podpisuje - komentowała w TOK FM.