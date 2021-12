Warszawa. Pobili nastolatka do nieprzytomności. Policja publikuje zdjęcia poszukiwanych

Zobacz wideo

Do rozboju doszło 19 października przy ul. Światowida 60b na Białołęce około godz. 20.30. 17-latek został napadnięty przez czterech mężczyzn, którzy pobili go i skopali, a następnie zabrali mu markowe ubrania, telefon, słuchawki i markową zapalniczkę. Napastnicy uciekli, a pobity nastolatek trafił do szpitala.

Zdarzenie zarejestrował monitoring. Policja ustaliła, że poszukiwani mężczyźni mają związek z pobiciem i kradzieżą.

Na stronie Komendy Stołecznej Policji można zapoznać się z rysopisami poszukiwanych.

Pierwszy mężczyzna: wiek około 19 lat, wzrost około 166 cm, jest bardzo szczupły, włosy ciemne średniej długości, grzywka z przedziałkiem czesana na prawą stronę. Ubrany jest w czarną bluzę lub kurtkę z kapturem marki "NortFace", która na plecach posiada biało-czerwoną kratownicę z logotypami "NortFace", czarne spodnie z przetarciami na udach i kolanach i białym logo na lewej tylnej kieszeni oraz czarne buty NIKE AIR MAX PLUS.

Drugi mężczyzna: wzrost około 175 cm, szczupła budowa ciała, ubrany jest w czarną kurtkę z kapturem marki "NorthFace" z białym logo na klatce piersiowej oraz plecach, czarną czapkę z daszkiem, niebieskie spodnie jeansowe z przetarciami na udach i kolanach, czarne buty NIKE AIR MAX z charakterystyczną wysoką podeszwą. Mężczyzna ma twarz zasłoniętą chustą.

Trzeci mężczyzna: wiek około 20 lat, wzrost około 180 cm, krępej budowy ciała, ubrany w czarną puchową kurtkę z kapturem oraz okrągłym logo na lewym ramieniu, czarną czapkę z daszkiem, czarne spodnie oraz czarne buty NIKE AIR MAX z charakterystyczną czarną podeszwą.

Czwarty mężczyzna: wiek około 20 lat, wzrost około 185-190 cm, wysportowana sylwetka, ubrany w czarną zimową czapkę, czarną kurtkę zimową pikowaną z logo "Tommy Hilfiger" na lewej piersi i prawym ramieniu, czarne spodnie dresowe ze ściągaczami na kostkach i białymi sznurkami przy pasie, buty NIKE AIR MAX na wysokiej podeszwie z pomarańczowymi sznurowadłami.

Funkcjonariusze apelują, aby osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o sprawcach, skontaktowały się z policją w siedzibie jednostki przy ul. Myśliborskiej 65 lub pod numerem tel. 47 723 52 17, powołując się na numer l.dz. KP-D-I-6397/21. Gwarantowana jest anonimowość.