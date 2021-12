Zobacz wideo

Według prognozy przygotowanej dla PAP przez Ewę Łapińską z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w sobotę do zachodu słońca nad przeważającym obszarem kraju niebo będzie bezchmurne lub z niewielkim zachmurzeniem.

- Na północnych krańcach Polski przewidujemy zachmurzenie duże z przejaśnieniami i przelotne opady śniegu. Także na krańcach południowych zachmurzenie będzie duże z przelotnymi opadami śniegu. Między tymi strefami, czyli szeroko rozumianym centrum będzie pogodnie, wręcz słonecznie i bez opadów. Jeżeli chodzi o temperatury, to obecnie w Gorzowie jest minus 7 stopni, od minus 4 do minus 5 w centrum, do plus jednego stopnia nad morzem i z każdą godziną będzie coraz chłodniej - powiedziała Ewa Łapińska.

W nocy na krańcach północnych i południowych kraju będą utrzymywały się przelotne opady śniegu. Będzie mroźnie.

W strefie obejmującej południe województwa zachodniopomorskiego, północne rejony lubuskiego i wielkopolskiego oraz część Kaszub, temperatura może spaść do minus 18-20 stopni Celsjusza. Około minus 20 stopni należy spodziewać się w rejonach podgórskich. W centrum Polski termometry wskażą od minus 10 do minus 13, na Suwalszczyźnie minus 7-8 stopni, a nad samym morzem minus 4 stopnie Celsjusza. Wiał będzie słaby wiatr z kierunków zachodnich.