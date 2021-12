IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem. Nocą temperatura spadnie nawet do minus 20 stopni

Zobacz wideo

Ostrzeżenie meteorologiczne przed silnym mrozem obowiązuje już w kilku województwach. Nocą w Małopolsce temperatury mogą spaść do kilkunastu stopni poniżej zera, a w południowych powiatach lokalnie nawet do minus 20 stopni - wynika z informacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Według informacji GDDKiA, drogi są przejezdne, ale zaapelowano o ostrożność.

Silny mróz prognozowany jest także na Śląsku. Ostrzeżenie dotyczące Częstochowy oraz powiatów częstochowskiego, kłobuckiego, myszkowskiego i zawierciańskiego dotyczy prognozowanej temperatury w nocy do minus 15 stopni Celsjusza. Z kolei w Bielsku-Białej oraz powiatach bielskim, cieszyńskim i żywieckim temperatura w nocy może spać do minus 18 stopni Celsjusza.

Według synoptyków także Wielkopolskę nawiedzą siarczyste mrozy. Minimalne temperatury na obszarze 22 powiatów północnej, wschodniej, centralnej i południowej Wielkopolski wyniosą od minus 17 do minus15 stopni Celsjusza. W regionie wiatr będzie wiał ze średnią prędkością od 5 do 15 km/h. Silny mróz ma ustąpić w poniedziałek do godz. 9.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnymi mrozami dotyczy również Elbląga i pięciu powiatów położonych w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego: działdowskiego, elbląskiego, iławskiego, nowomiejskiego i ostródzkiego. "W nocy miejscami prognozuje się temperaturę minimalną od minus 16 stopni Celsjusza do minus 13 stopni Celsjusza. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h" - podał w komunikacie dyżurny synoptyk IMGW Mateusz Zamajtys.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje wystąpienie silnego mrozu także w województwie kujawsko-pomorskim. W nocy z niedzieli na poniedziałek minimalna temperatura może sięgnąć miejscami nawet minus 18 stopni. Przewiduje się wiatr o średniej prędkości od 10 do 20 km/h.