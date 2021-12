Żona Sobolewskiego odeszła z Orlenu, ale ma nową pracę. "Wyborcza": Stworzono dla niej stanowisko

Zobacz wideo

Sylwia Sobolewska do 2015 roku była urzędniczką inspekcji handlowej w Szczecinie. Zaczęła awansować po wygranych przez PiS wyborach w 2015 r. W 2017 roku została żoną obecnego sekretarza generalnego Prawa i Sprawiedliwości, posła Krzysztofa Sobolewskiego. Na ślubie pary w 2017 roku gościł sam Jarosław Kaczyński.

REKLAMA

Niedługo potem żona Krzysztofa Sobolewskiego zaczęła zarabiać - i to bardzo dużo - w państwowych spółkach, m.in. Orlenie.

Na początku lipca PiS przyjął na swoim kongresie uchwałę, która miała powstrzymać nepotyzm, o którym coraz szerzej pisały niezależne media. Uchwała wprowadziła zakaz zasiadania w radach nadzorczych spółek skarbu państwa rodzin polityków PiS. z wyjątkiem osób, które zostały zatrudnione w spółkach "ze względu na swoje kompetencje, doświadczenie zawodowe, w przypadku których doszło jednocześnie do nadzwyczajnej sytuacji życiowej".

Najprawdopodobniej w wyniku tej uchwały Sobolewska straciła trzy synekury w państwowym Orlenie. Donosiła o tym w poniedziałek "Gazeta Wyborcza". Z nowych informacji do których dotarła "GW" wynika jednak, że specjalnie dla żony prominentnego polityka PiS utworzono nową posadę w Kamieniu Pomorskim. Sobolewska jest tam obecnie wiceprezesem Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Bo choć w Kamieniu nie rządzi Prawo i Sprawiedliwość, to burmistrz ma dług wdzięczności wobec partii władzy. - Bo dzięki staraniom ministra Marka Gróbarczyka Kamień dostał duże dofinansowanie do wielu swoich inwestycji (...) - donosi "Wyborcza". Informator gazety miał powiedzieć, że "jeśli do burmistrza zadzwonił z prośbą ktoś z PiS, to nie mógł odmówić".

Ma być odpowiedzialna m.in. za "zagospodarowanie terenu bazy PGK", gdzie ma stanąć zabudowa mieszkaniowa. "Będzie także nadzorować sprawy spółki w zakresie ochrony środowiska, w tym ocen oddziaływania, pozwoleń wodnoprawnych czy też zagospodarowania odpadów". Sobolewska jest w kamieńskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej zastępcą prezesa Adriana G., sądzonego obecnie za korupcję.