Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik był w środę gościem TVP, gdzie mówił m.in. o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Wiceminister zapytany o europosłankę i założycielkę Polskiej Akcji Humanitarnej Janinę Ochojską, która - jak zaznaczył prowadzący - nie ma dobrego zdania o polskiej Straży Granicznej, poinformował, że zostało przygotowane wobec niej zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.

- Przygotowaliśmy zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa i lada chwila zostanie skierowane to zawiadomienie wobec pani Ochojskiej, bo nie pozwolimy na to, żeby porównania, które ona konstruuje w przestrzeni publicznej były adresowane do Straży Granicznej - powiedział wiceszef MSWiA Maciej Wąsik.

- Przypomnę, że to są rzeczy niedopuszczalne. Ona porównywała tę sytuację do sytuacji wojennych, że ostatnie takie historie, które się dzieją na granicy to ona zna z opowieści o II wojnie światowej (...). To jest nieprawdziwe, nieuprawnione, to są wymysły, to też jest polityka - mówił wiceminister. Dodał, że "przy okazji jest to granie na nutach Łukaszenki". - Łukaszenka niezwykle się cieszy i myślę, że powinien wysłać kwiaty pani Janinie Ochojskiej - powiedział.

Janina Ochojska, szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej, kilkukrotnie próbowała wjechać do strefy przy granicy polsko-białoruskiej (wraz z grupą europosłów), lecz nie została wpuszczona.

- Tam panuje bezprawie. Oni muszą żyć w tym bezprawiu, stale będąc nadzorowani, prześladowani, śledzeni - mówiła ostatnio w TOK FM, odnosząc się do sytuacji mieszkańców terenów przygranicznych.