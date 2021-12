"Atlas Nienawiści" nie naruszył dobrego imienia powiatu przasnyskiego. "Najlepsze, co może zrobić starosta, to zrezygnować z apelacji"

Zobacz wideo

"Atlas Nienawiści" to internetowa mapa samorządów, które przyjęły homofobiczne uchwały anty-LGBT i Samorządowe Karty Praw Rodzin. Kilka gmin i powiatów uznało, że twórcy atlasu, umieszczając je na mapie, naruszyli ich dobre imię. Stąd pozwy, przygotowane przy wsparciu prawników z Ordo Iuris. W środę zapadał wyrok w sprawie, którą wytoczył aktywistom powiat przasnyski. Sąd w Ostrołęce uznał, że "Atlas Nienawiści" nie jest winny naruszenia dóbr samorządu.

- Najlepsze, co może zrobić starosta, to zrezygnować z apelacji oraz przekonać radnych do uchylenia uchwały. Przeciąganie procesu przyciągnie uwagę KE oraz ściągnie ryzyko dla dotacji - przekonuje Kuba Gawron jeden z autorów "Atlasu Nienawiści". Jak podkreślają aktywiści, nierozliczone projekty powiatu przasnyskiego są warte łącznie 170 mln zł. To dwuletnie dochody powiatu odchudzone o projekty unijne.

To dopiero pierwsza z 7 spraw wytoczonych przeciwko aktywistom przez gminy z całej Polski. - Nie ma wątpliwości, że sprawy sądowe są próbą uciszenia nas jako aktywistów. Postępowania wraz z odwołaniami mogą rozciągnąć się nawet na okres dwóch lat - komentuje Kamil Maczuga, rzecznik atlasu.