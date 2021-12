Jak nie zakazić się koronawirusem w sylwestra? Zobacz rekomendacje GIS

Noszenie maseczek, częste mycie rąk, weryfikacja paszportów covidowych, zachowanie 1,5-metrowej odległości pomiędzy uczestnikami imprez plenerowych, zakaz używania nadmuchowych suszarek do rąk - to niektóre z zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla organizatorów i uczestników sylwestrowych i noworocznych imprez. Na co jeszcze powinniśmy zwracać uwagę?

