TVP chce pozwać firmę badawczą AGB Nielsen. Kurski jest już po rozmowie z Sasinem

Jak podają "Wirtualne Media", prezes Jacek Kurski zaczął już konsultacje, dotyczące pozwu. Telewizja Polska chciałaby być reprezentowana w tej sprawie przez Prokuratorię Generalną.

Spór pomiędzy Telewizją Polską, a Nielsenem trwa już od 2016 roku. Jacek Kurski wielokrotnie krytykował firmę badawczą za - jego zdaniem - zaniżanie oglądalności TVP i faworyzowanie innych mediów. Konflikt zaczął się od momentu, kiedy w pomiarach Nielsena znacząco zmalała oglądalność czołowych programów informacyjnych TVP i TVP Info.

31 grudnia Telewizja Polska poinformowała, że spotkanie prezesa Jacka Kurskiego z wicepremierem Jackiem Sasinem w dniu 28 grudnia 2021 r. jest "częścią szerzej zakrojonych działań zmierzających do ochrony interesu ekonomicznego nadawcy publicznego".

"Obserwowane już od kilku lat rozbieżności pomiędzy wynikami pomiarów Nielsena a MOR opartymi na danych z 300 tys. dekoderów, rodzą obawy o możliwość ponoszenia przez TVP strat finansowych w rozliczeniach z reklamodawcami, gdyż opierają się one właśnie na danych monopolisty Nielsena. Różnice pomiędzy wynikami pomiarów MOR i Nielsen w ostatnim okresie wykazują coraz więcej anomalii, co zważywszy na fakt nietransparentności Nielsena, który odmówił Telewizji Polskiej uczciwego audytu, zmusza Telewizję do zintensyfikowania działań zmierzających do ich wyjaśnienia i skompensowania. Niezależnie od przygotowań do pozwu przeciwko Nielsenowi, Telewizja Polska planuje wdrożyć do rozliczeń z rynkiem nową walutę opartą na badaniu Krajowego Instytutu Mediów, które według planów KRRiT, organu właściwego konstytucyjnie do spraw radiofonii i telewizji, zostanie uruchomione w 2022 r." - czytamy w komunikacie TVP.