Prognoza pogody na Trzech Króli i długi weekend. Będzie chłodniej

Początek obecnego tygodnia wciąż pochmurny, z opadami deszczu lub mżawki, ale ciepły. W ciągu dnia temperatura powietrza wzrośnie do 10 stopni C, a i w nocy będzie powyżej 0.

Wzrośnie prędkość i porywistość południowo-zachodniego i zachodniego wiatru; szczególnie zaznaczy się to na północy kraju oraz w górach.

Także w górach będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg; w Tatrach prognozowany przyrost grubości pokrywy śnieżnej do 10 cm.

Prognoza pogody na długi weekend

Już od środy zrobi się chłodniej. Opady deszczu przechodzić będą w deszcz ze śniegiem i śnieg. W nocy temperatura powietrza spadnie nawet do -6 stopni Celsjusza, a w dzień wzrośnie zaledwie do 3 st.

Taka pogoda utrzyma się również w czwartek. W Trzech Króli termometry wskażą w dzień ok. 3 stopni Celsjusza, a w nocy trochę niższy niż w środę spadek temperatury, bo do -2 stopni.

Na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurnie, ale na południowym zachodzie możliwe już większe przejaśnienia i rozpogodzenia, związane z rozbudową wyżu z centrum przemieszczającym się znad Czech nad Ukrainę.

Osłabnie także nieco prędkość i porywistość wiatru, który przejściowo zmieni swój kierunek na północno-zachodni.

Koniec tygodnia zapowiada się z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami oraz z przelotnymi opadami śniegu, lokalnie deszczu ze śniegiem. Temperatura w nocy wyniesie od – 6 stopni C do 0, a w dzień od -2 do +3. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, tylko na wybrzeżu porywisty, z kierunków południowych.