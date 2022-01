Zobacz wideo

Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak pytana w piątek w Radiu Zet o to, czy szczepienia nauczycieli przeciwko COVID-19 powinny być obowiązkowe, odpowiedziała, że absolutnie nie zgadza się z pomysłem, żeby kogokolwiek do czegokolwiek zmuszać. - To jest wolna decyzja każdego wolnego człowieka - oceniła. Jak dodała, "konsekwencje tego eksperymentu nie są do końca stwierdzone".

Niedzielski: Potępiam wszystkie takie oznaki braku rozumu

Niedzielski, pytany w piątek na briefingu o to, czy małopolska kurator powinna ponieść konsekwencje za te słowa, odpowiedział: "oczywiście, że powinna". - Takie osoby nie powinny ponosić odpowiedzialności za edukację - powiedział minister zdrowia.

Jego zdaniem, "o takich wybrykach słyszymy systematycznie od czasu do czasu".

- Znajduje się osoba, jeśli można tak powiedzieć: "oświecona", która uważa, że potrafi przeciwstawić się swoim nikłym autorytetem całemu światu nauki. Niestety, to są oczywiście kolejne wpadki, kolejne niefortunne wypowiedzi, bo rzeczywistość jest taka, że nie jest to żaden eksperyment - powiedział Niedzielski.

- Opieramy się na rzeczywistych obserwacjach i widzimy, że szczepienie 60-krotnie - to są dane z Polski - chroni przed zgonem w stosunku do osób niezaszczepionych - podkreślił.

- Ja oczywiście potępiam wszystkie takie oznaki braku rozumu i apeluję o pewnego rodzaju wstrzemięźliwość. Bo jeśli ktoś chce się popisać, ktoś chce zaistnieć medialnie, to powinien sobie jednocześnie zdawać sprawę, że bierze na siebie ogromną odpowiedzialność. Każda osoba, która ze względu na tę wypowiedź zwątpi i zrezygnuje ze szczepienia, to jest osoba, której życie i zdrowie właśnie obciąża odpowiedzialnością te tzw. autorytety - dodał szef MZ.

Minister zdrowia przyjął w piątek w jednej z warszawskich aptek trzecią przypominającą dawkę szczepienia przeciw COVID-19. Po szczepieniu przed apteką odbył się krótki briefing prasowy, zakłócany przez mężczyzn, którzy krzyczeli m.in.: "Zrób coś!", "Rząd pod sąd!", "Wszystkich nas zabijecie!", pytali: "Czy wygrał pan hulajnogę w loterii poszczepiennej?". Kiedy minister wsiadł do samochodu, skandowali: "Czmychaj chyżo!" i gwizdali. Mężczyzn otoczyła policja.

"Nie powinnam się wypowiadać na temat szczepionki"

Po krytyce ze strony ministra zdrowia głos zabrał również Przemysław Czarnek, szef resortu edukacji i nauki. Na twitterowym profilu ministerstwa pojawił się wpis cytujący jego stanowisko: "Wypowiedź Pani Kurator Barbary Nowak uważam za szkodliwą i absolutnie nie zgadzam się z nią. Niezmiennie zachęcam wszystkich do szczepień".

Do sprawy odniosła się również sama Barbara Nowak. Również na Twitterze stwierdziła: "Przyznaję, że mając wykształcenie historyczne, a nie medyczne, nie powinnam się wypowiadać na temat szczepionki. Zapewniam, że w Małopolsce uczniowie i nauczyciele są bezpieczni, bo realizowane są cele polityki państwa polskiego".

Kariera Barbary Nowak

Małopolska kurator Barbara Nowak jest jedną z największych "gwiazd" edukacji pod rządami PiS. To ona podniosła alarm w sprawie najnowszej inscenizacji "Dziadów" w reżyserii Mai Kleczewskiej i oceniła, że to spektakl "szkodliwy dla dzieci".

Kurator uznała niedawno, że Uniwersytet Jagielloński zmienia się w "agencję towarzyską", bo oburzyła ją ankieta, w której studenci, proszeni o podanie płci, mogli zaznaczyć nie tylko opcję "kobieta" i "mężczyzna", ale też "transkobieta" czy "transmężczyzna". Nowak wielokrotnie wypowiadała się też przeciwko organizacji Marszu Równości w Krakowie.

A w 2018 roku, gdy w Semie trwał protest rodziców dzieci z niepełnosprawnościami oceniła na Twitterze, że "dzieci płacą swoim zdrowiem za pomysły dorosłych" i opatrzyła wpis skandalicznym obrazkiem.

Co ważne zwykle kurator może liczyć na mocne wsparcie ze strony szefów resortu edukacji. Po tym, jak zajęła się "Dziadami", choć spektaklu nie widziała, min. Przemysław Czarnek podziękował jej za reakcję. Wielokrotnie też mówił, że to "jedna z najlepszych kuratorów oświaty w historii".