Samobójstwo 12-letniej Kingi. Będzie kontrola w sądzie w Dąbrowie Tarnowskiej

Reportaż na temat nastolatki opublikowaliśmy we wrześniu ubiegłego roku. 12-letnia Kamila (imię celowo zmieniono) opowiedziała o molestowaniu. O sprawie dowiedziały się władze szkoły, policja, prokuratura, sąd rodzinny, centrum pomocy rodzinie. Ale Kamila musiała wrócić do domu, pod jeden dach z osobą, którą oskarża. Do tego samego domu, gdzie gościem bywa mężczyzna, którego dziewczynka także wskazuje jako sprawcę.

Na początku stycznia poinformowaliśmy, że pod koniec zeszłego roku Kinga odebrała sobie życie. W piątek po południu o planach zbadania sprawy poinformowała Prokuratura Krajowa. - Na polecenie Zastępcy Prokuratora Generalnego Krzysztofa Sieraka opisywana w mediach sprawa okoliczności śmierci nastolatki zamieszkałej w okolicach Dąbrowy Tarnowskiej zostanie zbadana w Departamencie Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej - czytamy we wpisie opublikowanym na Twitterze.