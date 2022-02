Daniel Passent nie żyje. Dziennikarz miał 83 lata

O śmierci Daniela Passenta poinformował tygodnik "Polityka".

Daniel Passent urodził się w 1938 roku w rodzinie żydowskiej. W czasie wojny zginęli jego rodzice, a on ukrywał się przed Niemcami. Po wojnie studiował w Petersburgu, Princeton i na Harvardzie. W trakcie studiów ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim zaczął pracować jako dziennikarz w "Sztandarze Młodych". W 1956 roku związał się z tygodnikiem "Polityka", której był stałym felietonistą i korespondentem wojny w Wietnamie. Pracował też jako satyryk, pisząc teksty dla kabaretu Jana Pietrzaka "Pod Egidą" i kabaretów Dudka. W wolnej Polsce - w latach 1997-2002 - pełnił funkcję ambasadora RP w Chile.

Był autorem książek: "Bywalec", "Bitwa pod wersalikami", "Obywatelu, nie denerwujcie się", "Co dzień wojna" (reportaże z wojny wietnamskiej), "Pan Bóg przyjechał do Monachium", "Rozbieram senatora", "Dzisiaj umrą dwie osoby", "To jest moja gra", "Choroba dyplomatyczna" (wspomnienia ambasadora RP w Chile w latach 1997-2001), "Codziennik" (osobiste notatki z 2005 r.).

Daniel Passent nie żyje

W przeszłości Passent był w związku z poetką Agnieszką Osiecką, z którą miał córkę Agatę Passent. Natomiast jego żoną od ponad 30 lat była Marta Dobromirska-Passent

Został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

W 2012 roku w Radiu TOK FM zaczął prowadzić audycję "Goście Passenta", która była emitowana w niedzielne przedpołudnia. Ostatniej jego audycji posłuchasz tutaj: