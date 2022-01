Podwyżki uderzyły w szpitale. "Rachunki za gaz wzrosną średnio o 320 procent, za prąd o 70 proc."

Zobacz wideo

- Rachunki za gaz wzrosną średnio o 320 procent, za prąd o prawie 70 proc.- wyliczał w TOK FM marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Jak mówił, według wstępnych szacunków dodatkowe koszty funkcjonowania szpitali w tym roku pochłoną 57 mln złotych. - Właśnie taka kwota została zaplanowana na kontynuację inwestycji i nowe działania. Za te pieniądze można np. kupić 126 aparatów USG, 25 aparatów TK (tomografy komputerowe), czy 14 aparatów do rezonansu magnetycznego - wyliczał.

REKLAMA

Marszałek ocenia, że bez pomocy rządu szpitalom grozi wstrzymanie remontów oraz działań modernizacyjnych, czyli np. zakupu sprzętu.

Długi będą rosły

O trudnej sytuacji szpitali mówił w TOK FM także dr Jerzy Friediger. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie i członek Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił uwagę na to, że szpitale i tak są już bardzo zadłużone, a spodziewane podwyżki generują kolejne - i to bardzo wysokie - koszty. - Nasza placówka jest zadłużona na ponad 60 milionów. Trzeba spłacać długi, odsetki, to kolejne kilka milionów — wyliczał lekarz.

Dr Friediger podkreślił, że obecnie nie są podejmowane żadne konkretne działania, które zwiększałyby finansowanie działania szpitali. Ceny rosną od miesięcy, ale nie przekłada się to np. na decyzje Narodowego Funduszu Zdrowia. - W tej chwili kontrakt z NFZ mamy na poziomie stycznia ubiegłego roku. Jeżeli to się nie zmieni, nie bardzo sobie wyobrażam funkcjonowanie szpitala — alarmował gość TOK FM.