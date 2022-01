Serock. "Samochód wjechał na molo, przebił barierki i wpadł do Narwi". Strażacy wydobyli ciało z auta

- Zgłoszenie dostaliśmy o godzinie 19.20. Kierujący samochodem osobowym, najprawdopodobniej marki Skoda rozpędził się przejechał przez plażę, wjechał na molo w Serocku, przebił barierki i wpadł do Narwi - przekazała policjantka.

REKLAMA

- Samochód marki Skoda został wydobyty z wody i wyciągnięty na brzeg. W środku znaleziono ciało mężczyzny - przekazał PAP oficer prasowy komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie mł. bryg. Łukasz Szulborski. - Auto zostało przeszukane, nie ma w nim innych ofiar. Wszystkie szyby są całe, nie ma więc możliwości, żeby ktoś wydostał się na zewnątrz- dodał.

Na miejscu pracują specjalistyczne grupy nurkowe m.in z Legionowa i Serocka. Jest też policja i karetka pogotowia.

Wrak samochodu został odnaleziony przez nurków ok. 30 metrów od mola na głębokości ok 6-8 metrów. - Trwaj± czynności wyjaśniające to zdarzenie - powiedziała mł. asp. Agata Halicka.