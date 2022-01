Zobacz wideo

Strefa silnego wiatru pojawiła się nad Polską w nocy z niedzieli na poniedziałek. Jak zapewniła synoptyk IMGW-PIB, będzie szybko przemieszczać się na południe i obejmie cały obszar kraju.

- W poniedziałek nad Polską przejdzie strefa silnego wiatru, który w porywach będzie osiągał do 115 km/h - mówiła Grażyna Dąbrowska. I dodała: "W centralnych dzielnicach wiatr może osiągać do 100 km/h, a w ciągu dnia porywy 90-95 km/h przeniosą się na południe. W miarę upływu dnia, od północy kraju podmuchy wiatru zaczną słabnąć. Najdłużej ta wietrzna pogoda utrzyma się na wschodzie Polski, gdzie silny wiatr będzie wiał przez cały poniedziałek".



Ekspertka dodała, że na szczytach Sudetów siła wiatru może dochodzić do 130 km/h, a na szczytach Karpat do 120 km/h. Na Bałtyku sztorm.

Przewrócone drzewa, zerwane linie energetyczne

W sumie - jak poinformował PAP bryg. Karol Kierzkowski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej - od północy do godz. 8.15 w związku z silnym wiatrem strażacy interweniowali 532 razy. Największa liczba interwencji miała miejsce na Pomorzu (219), w woj. zachodniopomorskim (143) oraz na Warmii i Mazurach (109).

W wyniku dotychczasowych zdarzeń nikt nie został poszkodowany.

Jak informuje gdańska "Gazeta Wyborcza", z powodu wichury kilka tysięcy odbiorców nie ma prądu. To mieszkańcy powiatów: puckiego, wejherowskiego, lęborskiego i kościerskiego. Kłopoty z dostawami prądu są także na Podlasiu. Jak informuje TOK FM, około 8 000 odbiorców nie ma prądu. Największe kłopoty są w rejonie Łomży.

Przez awarie spowodowane przewróconymi przez silny wiatr drzewami w Wielkopolsce około 30 tys. odbiorców nie ma prądu – przekazał w rozmowie z PAP rzecznik prasowy spółki Enea Operator Mateusz Gościniak.

Alert RCB na całą Polskę

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega od wczoraj przed wichurami i możliwymi przerwami w dostawach prądu w całym kraju.

Początkowo ostrzeżenie zostało wysłane do mieszkańców 10 województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego, pomorskiego. Jednak ze względu na zmieniającą się dynamikę zjawiska, alert RCB został rozszerzony na pozostałe województwa i objął cały kraj.