Adam Niedzielski powiedział, że ostatniej doby potwierdzono 30 586 nowych zakażeń koronawirusem. Przypomnijmy, ostatni raz ponad 30 tysięcy zakażeń koronawirusem odnotowano w marcu 2021.

W Polsce potwierdzono dotąd 966 przypadków zakażenia wariantem omikron. - Omikron stał się faktem. Stanowi w strukturze naszego genomu ponad 20 procent - ogłosił w środę Adam Niedzielski.

- Z tygodnia na tydzień podwaja się liczba infekcji. Dynamicznie rośnie liczba zleceń na badania w POZ. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że w przyszłym tygodniu możemy mieć ponad 50 tysięcy zakażeń. To sytuacja, która stanowi ogromne ryzyko dla wydolności systemu opieki zdrowotnej - dodał.

Szef resortu zdrowia zaapelował do pracodawców, by "w miarę możliwości praca zdalna stała się standardem". Bo - jak dodał - "nasz system opieki zdrowotnej jest w stanie obsłużyć 40 tysięcy chorych na COVID". - Możemy zwiększyć bazę do 60 tysięcy, ale to są scenariusze, które oznaczają brak wydolności - wyjaśnił.

"Z przestrzeganiem limitów jest problem"

Poinformował, że w Sejmie jest ustawa, która "daje podstawy do egzekwowania limitów, obostrzeń i restrykcji, które mają miejsce w tej chwili". - W tej chwili mamy określone limity, ale z przestrzeganiem jest problemem. Ustawa by wiele wyjaśniła (...) Scenariusz, który się realizuje, jest scenariuszem bardzo niebezpiecznym. Wymaga odpowiedzialnego podejścia, postawy. Musimy wracać do ścisłego przestrzegania reżimu DDM, czyli stosowania przede wszystkim maseczek, zachowywania dystansu, zwiększonej częstotliwości dezynfekcji rąk - stwierdził.

Zapytany przez dziennikarzy, czy resort zdrowia planuje wprowadzenie kolejnych obostrzeń, przypomniał te, które już obowiązują. - Wszyscy widzimy, że egzekucja przestrzegania tych norm pozostawia wiele do życzenia. Dlatego z taką atencją czekamy na uchwalenie ustawy. W tej chwili nie jest sztuką obniżyć limit z 30 do 20 procent, tylko dostarczenie takiej konstrukcji prawnej, która nie będzie budziła wątpliwości - dodał.

Na pytanie, czy w Polsce może zostać wprowadzony kolejny lockdown, odpowiedział: "Jak patrzymy na politykę epidemiczną w innych krajach, to widzimy, że jest odejście od lockdownów, na rzecz certyfikatów covidowych". - Lockdowny w ogóle jako takie nie będą już raczej instrumentem wykorzystywanym tak, jak w poprzednich falach - mówił.

Odniósł się również do doniesień medialnych na temat jego dymisji. Przypomnijmy we wtorek RMF FM poinformowało, że Adam Niedzielski od przyszłości ustawy, która dotyczy weryfikacji covidowej w miejscu pracy, uzależnia swoją dalszą obecność w resorcie zdrowia. - Pogłoski o mojej dymisji to tylko pogłoski. Znaczenie ustawy jest kluczowe, ona ma kluczowe znaczenia do przejścia przez piątą falą. Mam zapewnienie ze strony kierownictwa, że ustawa będzie procedowana - wyjaśniał.

Adam Niedzielski poinformował również, że jego resort jest w kontakcie z Europejską Agencją Leków (EMA) ws. dopuszczenia trzeciej dawki dla dzieci. Decyzja EMA ma zostać podjęta 24 stycznia. - Jeżeli ta decyzja będzie pozytywna, to po rekomendacji EMA decyzję podejmuje Komisja Europejska. My w ciągu 2-3 od razu uruchamiamy taką możliwość - powiedział.

Koronawirus w Polsce. Bilans zakażeń

Wczoraj - we wtorek 18 stycznia - Waldemar Kraska poinformował, że stwierdzono 19 652 nowych zakażeń koronawirusem, w tym 709 omikronem. Wiceminister przekazał, że zmarło 377 osób.

Mamy 10 445 nowych przypadków zakażeń koronawirusem; cztery osoby przegrały walkę z COVID-19 - powiedział w poniedziałek (17 stycznia) wiceminister zdrowia Waldemar Kraksa. Zaznaczył, że 611 przypadków to zakażenia nowym wariantem omikron.

W niedzielę resort informował o 14 667 nowych zakażeniach koronawirusem. Najwięcej na Mazowszu oraz w Małopolsce. Zmarło 35 pacjentów.

Dzień wcześniej - w sobotę (15 stycznia) - nowych zachorowań było 16 896. Najwięcej znów w woj. mazowieckim i małopolskim. Zgonów tamtej doby było aż 429.

Tydzień temu (10 stycznia) Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 7 785 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło wówczas 19 osób.

Ile zakażeń w czasie V fali? Ekspert mówi nawet o "milionie przypadków dziennie"

Profesor Tyll Krüger z wrocławskiej grupy MOCOS ocenił w TOK FM mówił, że zachorowań prawdopodobnie może być znacznie więcej niż 60 tys. zakażeń dziennie. – Przy testowaniu na poziomie 100-120 tys. dziennie, to może być 50-60 tys. wykrytych przypadków. Natomiast prawdziwe liczby mogą oscylować między 500 tysiącami a nawet milionem dziennie – mówił prof. Krüger.

Jak podkreślił ekspert, takie wyniki mogą się pojawić na "jeden lub dwa dni". – Potem te liczby szybo spadną. Taką dynamikę ma wariant omikron. Ten szczyt fali może być mocny i agresywny, ale krótki – wyjaśnił naukowiec.

