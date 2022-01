Wichury przewracają drzewa i ciężarówki. IMGW ostrzega przed oblodzeniem

Zobacz wideo

Na ulicy Puławskiej w Warszawie wiatr przewrócił dwie ciężarówki. Jedna z nich upadła na osobowego hyundaia, druga zniszczyła przód samochodu dostawczego.

Ciężarówka przewróciła się też na bariery na trasie S8 w Wyszkowie. Policja poinformowała, że i w tym przypadku przyczyną był silny wiatr. Przewrócona ciężarówka spowodowała utrudnienia w ruchu.

Ponad 3 tysiące interwencji

W sumie Ponad 3 000 interwencji przeprowadzili strażacy do południa w poniedziałek wskutek silnego wiatru w kraju - poinformował bryg. Karol Kierzkowski z Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej zgłoszeń dotyczących skutków wichury odnotowano na Mazowszu.

Bryg. Kierzkowski podkreślił, że do godz. 12 strażacy do usuwania skutków silnego wiatru wyjeżdżali 3 263 razy.

Najwięcej, bo 852 zgłoszenia otrzymali w województwie mazowieckim. 479 interwencji miało miejsce w woj. łódzkim, 406 w woj. zachodniopomorskim, 347 w woj. wielkopolskim, 331 w woj. kujawsko-pomorskim, 312 w woj. pomorskim. 182 zgłoszenia dotyczyły w woj. warmińsko-mazurskiego, a po 74 woj. podlaskiego i woj. lubuskiego.

Dwie osoby w poniedziałek wskutek silnego wiatru zostały ranne. Doszło do tego w Elblągu na ul. Łęczyckiej, gdzie na kobietę i mężczyznę spadł konar drzewa.

Dziesiątki tysięcy gospodarstw bez prądu

Przed południem w poniedziałek bez prądu w Podlaskiem było ponad 21 tys. odbiorców, wyłączenia mają charakter masowy - podała PGE Dystrybucja. - Uszkodzenia sieci związane są z porwanymi przewodami, drzewami bądź konarami na liniach energetycznych - informuje spółka.

Najwięcej wyłączeń dotyczy rejonu energetycznego Bielsk Podlaski; na przywrócenie zasilania czeka ok. 15. tys. odbiorców. Po kilka tysięcy odbiorców bez prądu jest też w rejonie energetycznym Łomża i Białystok Teren.

- Przez awarie spowodowane przewróconymi przez silny wiatr drzewami w Wielkopolsce około 30 tys. odbiorców nie ma prądu – przekazał w poniedziałek PAP rzecznik prasowy spółki Enea Operator Mateusz Gościniak.

W całym kraju w poniedziałek obowiązują ostrzeżenia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Kraju. Na przeważającym obszarze mają drugi stopień, a porywy wiatru mogą osiągać nawet 100 km/h. Tylko w rejonie Karpat ostrzeżenia mają pierwszy stopień, ale IMGW wydał tam też alerty drugiego stopnia przed zawiejami śnieżnymi.

Od niedzielnego wieczora przed silnym wiatrem ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, rozsyłają do mieszkańców SMS-owe alerty.

Drogi będą oblodzone

Synoptycy IMGW prognozują, że po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu nawierzchnie dróg na terenie 11 powiatów wschodniej i południowej Wielkopolski mogą być oblodzone. Według prognoz temperatura powietrza obniży się do około minus 2 stopni Celsjusza, a temperatura minimalna przy gruncie spadnie do około minus 3 stopni.

IMGW prognozuje, że ujemna temperatura powietrza utrzyma się do wtorku do godz. 11. Ostrzeżenie przed oblodzeniem będzie obowiązywać do wtorku do godz. 8 rano.