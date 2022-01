Minimalna stawka godzinowa 2022. Ile wynosi? Ile wzrosła?

Ile wynosi stawka godzinowa w 2022 roku?

Od 2017 roku obowiązują przepisy, według których minimalne wynagrodzenie obowiązuję nie tylko w przypadku osób na etacie. Chodzi o regulowaną prawnie minimalną stawkę godzinową u osób pracujących na umowie zlecenie oraz umowie o świadczenie usług w ramach samozatrudnienia. Stawka godzinowa, podobnie jak ma to miejsce w przypadku minimalnego wynagrodzenia za pracę na etacie, rośnie z roku na rok i jest określana przez rozporządzenie. Należy zaznaczyć, że przepisy te nie obejmują osób zatrudnionych w oparciu o pozostałe formy zatrudnienia.

REKLAMA

W 2022 roku minimalna stawka godzinowa wynosi 19,70 zł brutto w przeliczeniu na godzinę pracy, a więc wzrosła o 1,40 zł w stosunku do roku 2021. Ile to będzie "na rękę"? Minimalna stawka godzinowa netto wyniesie 13,91 zł.

Ile wynosi płaca minimalna w 2022 roku?

Od stycznia 2022 roku zmieniła się także wysokość płacy minimalnej. Obecnie pensja minimalna wynosi 3010 zł, to o 210 zł (7,5 proc.) więcej niż w 2021 roku. Osoby zarabiające minimalną otrzymają "na rękę" 2363,56 zł, a ich pensja będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynika to z założeń Polskiego Ładu, w związku z którym podniesiono kwotę wolną od podatku do 30 000 zł. Przez kwotę wolną od podatku rozumie się taką wysokość kwoty dochodu osoby fizycznej, od której nie ma obowiązku odprowadzania podatku dochodowego rozliczanego według skali podatkowej (17%, 32%).