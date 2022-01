"Dziennikarz Medyczny roku 2021". Ludzie TOK FM z nagrodami

Ania Gmiterek-Zabłocka ex aequo z Tomaszem Kopką i Przemysławem Iwańczykiem zajęli II miejsce w konkursie na "Dziennikarza Medycznego Roku 2021 roku". Honorowy tytuł "edukatora zdrowia" otrzymała Ewa Podolska za "aktywność i rzetelność przekazu w zakresie edukacji dotyczącej najnowszych metod terapii chorób układu oddechowego w czasie pandemii COVID–19.

REKLAMA

Podolska otrzymała też nagrodę specjalna za wysokie wartości edukacyjne w przekazywaniu ważnego społecznie tematu dotyczącego profilaktyki i nowoczesnego leczenia przerzutów do kości.

Dodatkowo tytuł "Lidera edukacji dla zdrowia" otrzymało nasze radio TOK FM.

Konkurs dla dziennikarzy zajmujących się zdrowiem odbywał się po raz 13 . Nadesłano na niego 778 wszystkich materiałów: prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych. Wręczenie nagród odbyło się w piątek podczas dorocznej konferencji dla dziennikarzy zgromadzonych wokół Stowarzyszenia "Dziennikarze dla Zdrowia" tym razem przeprowadzonej zdalnie.

Anna Gmiterek- Zabłocka, dziennikarka Radia TOK FM, na co dzień - reporterka z Lublina. Co tydzień o godz. 15.20 prowadzi w TOK FM program "Twój problem moja sprawa". To w nim porusza m.in. tematy związane ze zdrowiem, ale również niepełnosprawnością, wykluczeniem, dyskryminacją. Rozmawia też z gośćmi o walce o praworządność, walce z przemocą czy ostatnio - o kryzysie humanitarnym na polsko - białoruskiej granicy

Tomasz Kopka - wydawca radiowy i dziennikarz. Współtworzy i kreuje audycje związane m.in. z tematyką zdrowia i popularyzowaniem zdrowego stylu życia, bo uznaje to za jedną z najważniejszych kwestii naszej rzeczywistości. Zarówno osobistej, społecznej jak i politycznej. Propaguje tematy dotyczące wpływu aktywności fizycznej na zdrowie. Współautor cyklu ''Życie w COVIDzie''. Z Radiem TOK FM związany od 2011 roku.

Przemysław Iwańczyk - dziennikarz radiowo-telewizyjny. W Radiu TOK FM prowadzi "Niedzielny Magazyn Radia TOK FM". Jest również gospodarzem audycji "Przy Niedzieli o Sporcie", w której patrzymy na sport z innej niż zwykle strony – nie tylko na wyniki, rekordy, zwyczajne emocje, a przez pryzmat nietuzinkowych bohaterów i zjawisk. Współautor cyklu ''Życie w COVIDzie''. Na co dzień dziennikarz sportowy Polsatu. Z Radiem TOK FM związany od 2011 roku.

Ewa Podolska - dziennikarka Radia TOK FM od 1998 r. W radiu prowadzi audycje, których tematem są: medycyna, ekologia, psychologia, publicystyka. Dwa razy w tygodniu w sobotę i niedzielę o 16 prowadzi godzinną audycję „U TOKtora",w której rozmawia z wybitnymi przedstawicielami świata medycznego. Także codziennie po 14.35 w krótkim felietonie podaje słuchaczom zdrowotną "pigułkę" w "Przewodniku Medycznym na Zdrowie".