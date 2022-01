Jarosław Gowin: Pokonałem chorobę. Wracam do polityki. Czuję się silniejszy niż kiedykolwiek

Zobacz wideo

W listopadzie Jarosław Gowin trafił do szpitala. W mediach pojawiły się wówczas nieoficjalne informacje, że u byłego wicepremiera zdiagnozowano depresję. W poniedziałek na Twitterze Jarosław Gowin zapowiedział swój powrót do polityki.

- Miałem depresję, będącą efektem wielu miesięcy bezsenności. Z kolei brak snu był skutkiem ubocznym przechorowania COVID-19. Na to nałożyło się przepracowanie i brutalny atak PiS - powiedział w rozmowie z reporterką "Faktów" TVN Arletą Zalewską.

Były wicepremier zaznaczył, że teraz, po miesiącu spędzonym w szpitalu i kolejnym, w którym wracał do formy, czuję się już bardzo dobrze. - Pokonałem chorobę. Wracam do polityki. Czuję się silniejszy niż kiedykolwiek - zadeklarował.

Jarosław Gowin wspominał też czas odejścia z rządu oraz zablokowanie przez niego wyborów kopertowych. - To był czas brutalnych i brudnych zagrywek. Wielu ciosów wymierzonych we mnie i moich ludzi. Cel Kaczyńskiego był prosty: rozmontować mi partię i zbudować w Sejmie większość beze mnie. A że nie udało się tego zrobić zwykłymi metodami, sięgnęli po przekupstwo, naciski, po zastraszanie i groźby zwolnienia z pracy. Dotknęło to ludzi, którzy przyzwoicie postąpili w chwilach próby - wspominał.

Były wicepremier mówił także, że podejrzewa, że mógł być inwigilowany za pomocą Pegasusa. - Ludzie ze służb ostrzegali mnie, że zarówno przy okazji wyborów kopertowych, jak i potem, działania i służb, i prokuratury były obliczone na szukanie haków na mnie lub moją rodzinę - wskazał. - To była naprawdę brudna gra. Niszczono dziesiątki osób - dodał lider Porozumienia.

Jarosław Gowin zapowiedział, że jak tylko pojawi się możliwość sprawdzenia telefonu z systemem Android, to z niej skorzysta.