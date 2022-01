Jak działa bon turystyczny?

Wiele osób, które do tej pory nie skorzystały z płatności bonem, zastanawia się jak i do kiedy to zrobić? Polski Bon Turystyczny to dokument elektroniczny potwierdzający uprawnienie do świadczenia w formie bonu. Za jego pomocą rodziny mogą zapłacić m.in. za pobyt w hotelu, pensjonacie, gospodarstwie agroturystycznym, turnusie rehabilitacyjnym, obozie harcerskim, sportowym czy rekreacyjnym na terenie Polski. Bon Turystyczny ma zachęcić do spędzania wolnego czasu w krajowych ośrodkach i tym samym wspomóc polską branżę turystyczną w związku z trudną sytuacją wywołaną pandemią COVID-19.

REKLAMA

Komu przysługuje bon turystyczny?

Bon turystyczny przysługuje osobom, które w dniu 18 lipca 2021 roku miały przyznane prawo do świadczenia wychowawczego (tzw. 500 plus) lub dodatku wychowawczego. Są to więc opiekunowie prawni dzieci w wieku do 18 roku życia, w tym również rodzice, których dzieci przyszły na świat w 2021 roku i którzy do końca roku uzyskali prawo do świadczenia wychowawczego.

Bon turystyczny - ile wynosi?

Ile wynosi bon turystyczny? Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością przysługuje dodatkowy bon w wysokości 500 zł.

Jeżeli rodzice mają przyznaną opieką naprzemienną i każde z nich otrzymuje połowę wysokości świadczenia wychowawczego (250 zł), to przypada im także połowa bonu dla głowę, czyli jedno świadczenie w w wysokości 250 zł (razem 500 zł na dziecko). Zasada jest taka sama w przypadku dziecka niepełnosprawnego, któremu przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 250 zł na rodzica oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 250 zł.

Bon turystyczny przedłużony do września 2022

Pod koniec roku prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, która m.in. przedłuża ważność bonu turystycznego - poinformowało Biuro Prasowe KPRP. Zgodnie z nowymi przepisami, do końca września 2022 r. będzie można płacić za pomocą Polskiego Bonu Turystycznego za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne.

Bonem można płacić wielokrotnie aż do wyczerpania całej kwoty, np. raz 100 zł, raz 150 zł, a trzeci 250 zł. Aby sprawdzić aktualny stan środków, należy skorzystać z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), wybierając w menu zakładkę „Ogólny" i przechodząc do zakładki „Polski Bon Turystyczny" i „Mój bon".

Jak wykorzystać bon turystyczny?

Skorzystanie z bonu turystycznego jest bardzo proste. Wystarczy mieć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Bon jest dostępny na profilu osoby uprawnionej i to właśnie ona ma możliwość jego aktywacji. Można to zrobić w dowolnym momencie, np. na kilka dni przed planowanymi wyjazdem, podając adres e-mail i numer telefonu komórkowego.

Rodzice niepełnosprawnych dzieci, którzy chcą uzyskać dodatkowe środki, muszą złożyć oświadczenie na PUE ZUS. To ono jest podstawą przyznania dodatkowych 500 zł.