"Potwierdzamy dwa nowe przypadki hakowania Pegasusem w Polsce. Michał Kołodziejczak zapoczątkował ruch, który groził odebraniem głosów partii rządzącej. Tomasz Szwejgiert pisał książkę o szefie polskich służb specjalnych" - napisał na Twitterze John Scott-Railton, ekspert z CitizenLab.

Michał Kołodziejczak miał być kilkakrotnie hakowany w maju 2019 r.; kilka miesięcy przed wyborami parlamentarnymi, kiedy zapowiadał powstanie partii politycznej. Z kolei Szwejgiert - 21 razy między marcem a czerwcem 2019 r. Włamania miały się rozpocząć po tym, jak on i jego współpracownicy wysłali pytania do polskiego rządu dotyczące Kamińskiego.

Na doniesienia CitizenLab natychmiast zareagował lider AgroUnii. "Teraz już wiem, że PiS nie cofnie się przed niczym, by zachować władzę. To jest wojna polityczna. Oni mieli przez kilka dni wszystkie informacje o moim życiu w swoich PiS-owskich łapach. Nie ma usprawiedliwienia, to jest nieczysta gra!" - napisał Michał Kołodziejczak.

Afera Pegasusa

Według amerykańskiej agencji prasowej Associated Press, powołującej się na ustalenia działającej przy Uniwersytecie w Toronto grupy Citizen Lab, za pomocą oprogramowania Pegasus inwigilowali był senator KO Krzysztof Brejza, a także adwokat Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek.

Według CitizenLab, do telefonu Krzysztofa Brejzy miano się włamać 33 razy między 26 kwietnia 2019 r. a 23 października 2019 r. Polityk był wówczas szefem sztabu KO przed wyborami parlamentarnymi. Według ekspertów, Giertych był z kolei podsłuchiwany 18 razy; w 2019 r.