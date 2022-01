Początek roku przyniósł ze sobą wiele zmian, także tych, które dotyczą polskich dróg. W Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia ws. wysokości mandatów drogowych. Od 1 stycznia 2022 roku wszystkie osoby łamiące przepisy dostaną po kieszeni, w szczególności dotyczy to recydywistów. Regulacja m.in. podwyższa maksymalną wysokość grzywny, którą może nałożyć sąd z 5 do 30 tys. zł oraz zwiększa wysokości mandatów nakładanych przez policjanta do 5 tys. zł. Nowe stawki mandatów zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2021 roku.

Nowy taryfikator punktów karnych od 2022 roku

Od 1 stycznia 2022 roku zmieniają się zasady dotyczące punktów karnych. Mimo że limit dalej wynosi 24 punkty, to od teraz punkty będą usuwane dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny. Poza tym od nowego roku policja będzie mogła jednorazowo wpisać nawet 15 punktów karnych. Dotyczy to aż 12 wykroczeń, więc o osiągnięcie górnego pułapu wcale nie będzie tak ciężko. Maksymalną liczbę punktów karnych można otrzymać za:

prowadzenie pod wpływem alkoholu lub narkotyków;

wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym;

przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym;

omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, ale zatrzymał się w celu ustąpienia pieszemu;

niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej;

niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka;

niezastosowanie się do sygnału nakazującego zatrzymanie pojazdu;

nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną;

nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych;

spowodowanie wypadku drogowego lub sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym.

Nowy taryfikator mandatów od 2022 roku

Punkty karne nie są jedynym sposobem na walkę z piratami drogowymi, których na polskich drogach niestety nie brakuje. Dlatego od 1 stycznia 2022 roku w życie wszedł nowy taryfikator mandatów. Kary będą szczególnie dotkliwe dla recydywistów, ponieważ ich wysokość różni się od tych za wykroczenia jednorazowe. Przykładowo za naruszenia zagrażające pieszym w warunkach recydywy grozi mandat w wysokości 3000 zł. Zmieni się także podejście do przekraczania prędkości, która będzie od teraz karana mandatami w wysokości od 50 zł do nawet 2,5 tys. zł.

Taryfikator mandatów za przekroczenie prędkości:

przekroczenie prędkości do 10 km/h - 50 złotych

przekroczenie prędkości od 11 do 15 km/h - 100 złotych

przekroczenie prędkości od 16 do 20 km/h - 200 złotych

przekroczenie prędkości od 21 do 25 km/h - 300 złotych

przekroczenie prędkości od 26 do 30 km/h - 400 złotych

przekroczenie prędkości od 31 do 40 km/h - 800 złotych

przekroczenie prędkości od 41 do 50 km/h - 1000 złotych

przekroczenie prędkości od 51 do 60 km/h - 1500 złotych

przekroczenie prędkości od 61 do 70 km/h - 2000 złotych

przekroczenie prędkości od 71 km/h - 2500 złotych

Za korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem grozi od teraz 500 zł mandatu. Niezachowanie przez kierującego wymaganego odstępu za poprzedzającym pojazdem poza obszarem zabudowanym w tunelu o długości przekraczającej 500 m to grzywna w wysokości od 300 do 500 zł.

Z kolei blokowanie tzw. korytarza życia, czyli naruszenie zakazu korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej przez kierujących innymi pojazdami w warunkach zwiększonego natężenia ruchu utrudniającego swobodny przejazd pojazdu uprzywilejowanemu w celu umożliwienia swobodnego przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu to mandat w wysokości od 500 do nawet 2,5 tys. zł.

Wysokie kary przewidziano również za narażanie na niebezpieczeństwo pieszych. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście to mandat w wysokości 1500 zł. Taka sama grzywna grozi kierującemu pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną i nie ustąpi pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.

Pełna lista zmian w taryfikatorze mandatów dostępna jest na stronie Sejmu.