"Dostałem telefon z numeru infolinii CBA, że syn nie żyje". Marcin Matczak też padł ofiarą spoofingu

- Dziś około 21.00 dostałem telefon z numeru 800 808 808 (infolinia CBA) z informacją, że mój syn nie żyje. Oczywiście Michałowi nic nie jest - poinformował profesor Marcin Matczak, prawnik. Jak dodał, "po krótkim zdenerwowaniu" uznał, że jest to doby powód, "by nadal robić to, co dotychczas, tylko bardziej".

Ofiarą podobnej "podszywki" padła też rodzina Romana Giertycha, a wcześniej córka Pawła Wojtunika, byłego szefa CBA. Podobnych przypadków było w ostatnim czasie więcej, a informują o nich osoby publiczne. W poniedziałek poseł Paweł Szramka z koła Polskie Sprawy napisał na Twitterze, że odebrał telefon spod numeru Pauliny Matusiak, posłanki klubu Lewica. "Nieznajomy głos, dzwoniący z numeru @PolaMatysiak zadzwonił dwa razy. Koleżanka Posłanka nic o tym nie wiedziała. Po chwili z mojego numeru wykonany został podobny manewr w Jej stronę" - relacjonował. Matysiak poinformowała, że sprawa została zgłoszona na policję.

Czym jest spoofing?

Obie sytuacje to przykłady spoofingu, czyli podszywania się. W tym przypadku chodziło o podszywanie się po numer telefonu, ale spoofing może przybrać również wersję internetową - kiedy ktoś podszywa się pod prawdziwy adres email.

Oszuści stosują spoofing, by wzbudzić zaufanie w potencjalnej ofierze. Dlatego podszywają się pod numery infolinii bankowych, agencji pośrednictwa pracy, znanych firm czy instytucji. W przypadku maili często są to wiadomości dotyczące zakupów przez internet, przesyłek czy aktualizacji danych konta bankowego.

