"Przejrzyj na oczy". Trwa 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Zobacz wideo

Dziś trzydziesty finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Około 120 tysięcy wolontariuszy w około 1700 sztabach będzie przez cały dzień zbierać pieniądze na zapewnienie najwyższych standardów w okulistyce dziecięcej. Pieniądze przeznaczone będą

REKLAMA

na nowoczesny sprzęt, który wspomoże diagnostykę i leczenie wzroku u dzieci. Stąd też hasło tegorocznej zbiórki "Przejrzyj na Oczy".

O godzinie 12:30 poinformowano, że już blisko 51 milionów złotych jest na koncie Wielkiej Orkiestry Światecznej Pomocy.

- Po 30 latach potwierdzamy i pokazujemy, że jako Polacy jesteśmy w stanie robić rzeczy niesamowite - powiedział Jurek Owsiak podczas niedzielnego oficjalnego startu Orkiestry.

- Jestem ogromnie wzruszona i szczęśliwa, że mogę tu dzisiaj być. Do tej pory zebraliśmy ponad 1,5 mld zł. Pierwsi wolontariusze, którzy wychodzili ze swoimi rodzicami, ze swoimi dziadkami, dzisiaj wychodzą z własnymi dziećmi, co oznacza, że w Orkiestrze zagrały już cztery pokolenia Polaków i Polek - powiedziała na rozpoczęcie akcji z warszawskiego studia WOŚP na Placu Defilad Ewa Owsiak, córka Jerzego Owsiaka, pomysłodawcy i szefa WOŚP.

Jak mówiła, "przez 30 lat świat zmienił się diametralnie, nastąpiła zmiana technologii, o czym świadczą m.in. eSkarbonki czy to, że możemy płacić za pomocą smartfonów". "Jednak przez ten czas nie zmieniła się jedna rzecz. Nie zmieniliśmy się my, to że jesteśmy dobrzy, hojni i że chcemy pomagać innym. To serduszko, które mam na koszulce bije w każdym z nas od 30 lat, w każdym wolontariuszu, w każdym darczyńcy, w każdym małym pacjencie, który na co dzień w szpitalu zmaga się z chorobą, dlatego pamiętajmy o tym, że nie wymyślili tej akcji ‘spece’, nie wymyślił tego żaden algorytm, tylko wymyśliliśmy to my, dlatego bądźmy dumni, cieszmy się tym dniem. I pamiętajmy, że to jest najpiękniejsze świadectwo tego, jacy jesteśmy, bo razem możemy wszystko - podkreśliła.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra na całym świecie - między innymi w Australii, Austrii, Stanach Zjednoczonych, Tajlandii i na polskiej stacji polarnej.

Radio TOK FM gra z WOŚP!

z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy jak co roku gra Radio TOK FM.

Na aukcje wystawiliśmy m.in. kubki z podpisami dziennikarzy TOK FM, udział w audycji Poczytalni oraz stuletni dostęp do podcastów TOK FM.

Sprawdź nasze aukcje!