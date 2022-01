Podsiadło i Torbicka wyśmiali rząd. W ten sposób wsparli WOŚP

Zobacz wideo

Dawid Podsiadło wspiera WOŚP - na licytację wystawił życzenia przeznaczone dla fana, które padną wprost ze sceny. Filmik promujący aukcję, który muzyk zamieścił w mediach społecznościowych, okazał się prawdziwym hitem.



Udział w nim wzięła również Grażyna Torbicka, a całość stylizowana jest na program "Telewizyjny koncert życzeń", który był emitowany w TVP. Prowadzący składali w nim życzenia widzom od ich najbliższych, a do nich była dołączona piosenka.



Podsiadło i Torbicka wykorzystali tę konwencję, żeby zakpić z rządu. Chociaż nie padają nazwiska, łatwo domyślić się, że oberwało się m.in. Przemysławowi Czarnkowi, Mateuszowi Morawieckiemu i Jackowi Sasinowi.



Grażyna Torbicka zwróciła się także do "pana Jacka" i nawiązała do głównej gwiazdy ostatniego Sylwestra Marzeń z Dwójką, Jasona Derulo.

Wideo obejrzycie poniżej.