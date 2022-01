"Widzę pewien dysonans". Bogdan Święczkowski był radnym PiS, jest zastępcą Ziobry i kandydatem do TK

Zobacz wideo

Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski został zgłoszony przez grupę posłów PiS jako kandydat na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W przypadku przegłosowania kandydatury Święczkowski zajmie w TK miejsce sędziego Leona Kieresa, który w lipcu ubiegłego roku przeszedł w stan spoczynku.

"Zarówno wyróżniająca się wiedza prawnicza oraz bogate doświadczenie naukowe i zawodowe w dziedzinie prawa wskazują, że Pan Bogdan Roman Święczkowski jest bardzo dobrym kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego" - napisano w uzasadnieniu wniosku.

Nie wszystkim ta kandydatura się podoba. - Ja bym miała pewne wątpliwości - przyznała w TOK FM sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda. - Nie chcę tutaj oceniać dorobku zawodowego czy naukowego pana prokuratora, ale to, co mnie niepokoi, to (jego) zaangażowanie polityczne - podkreśliła przedstawicielka Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".

I przypomniała, że w przeszłości Bogdan Święczkowski był m.in. radnym PiS-u w sejmiku województwa śląskiego. Został także wybrany w 2011 roku na posła z listy PiS. Stanowiska nie objął tylko dlatego, że nie chciał zrzec się statusu prokuratora w stanie spoczynku. - Biorąc pod uwagę to, że sędziowie powinni być osobami niezawisłymi, bezstronnymi to tutaj widzę pewien dysonans - mówiła rozmówczyni Adama Ozgi.

Sędzia zwróciła także uwagę, że Święczkowski jest obecnie pierwszym zastępcą prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. - Wszyscy wiemy, że pan prokurator generalny skierował do Trybunału Konstytucyjnego szereg wniosków. I może przecież dojść do takiej sytuacji, gdyby pan prokurator [Święczkowski - red.] został powołany na to stanowisko, to mógłby zasiadać w składzie i rozpoznawać wnioski, które zostały skierowane właśnie przez Ziobrę - wyjaśniła Marta Kożuchowska-Warywoda.

Bogdan Święczkowski - jeśli zostanie wybrany do TK - nie będzie pierwszym sędzią, który ma na koncie m.in. wywalczenie mandatu poselskiego z listy PiS. Bo w TK, którym kieruje Julia Przyłębska zasiadają już: Krystyna Pawłowicz, która była posłanką PiS i były poseł PiS Stanisław Piotrowicz.

Kim jest kandydat PiS-u do Trybunału Konstytucyjnego?

Bogdan Święczkowski jest jednym z najbliższych współpracowników Zbigniewa Ziobry. Z Prawem i Sprawiedliwością związany jest od czasu, gdy partia pierwszy raz objęła władzę w kraju (lata 2005-2007). Od 2005 roku pełnił obowiązki zastępcy Dyrektora Biura do spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej (od 2009 dyrektora), a także prokuratora Prokuratury Apelacyjnej. W 2006 roku został powołany na prokuratora Prokuratury Krajowej. W latach 2006-2007 był szefem ABW.

Gdy Prawo i Sprawiedliwość powróciło do władzy - w 2015 został - Bogdan Święczkowski został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, a w 2016 na stanowisko prokuratora krajowego i zastępcy prokuratora generalnego. Jest również wykładowcą akademickim w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

Jako prokurator krajowy zasłynął m.in. pismem do prokuratorów, w którym polecił ścigać osoby organizujące "nielegalne zgromadzenia" przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. Zapowiadał także "mocne dowody" przeciwko mec. Romanowi Giertychowi oraz wystosował pozew na ponad 2 miliony złotych przeciwko prokurator Katarzynie Kwiatkowskiej, prezesce stowarzyszenia Lex Super Omnia.