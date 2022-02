Dulkiewicz zadaje ważne pytanie o "lex Czarnek". "Na to też będzie potrzebna zgoda wszystkich rodziców?"

Zobacz wideo

Senacka komisja samorządu terytorialnego zajmie się dzisiaj "lex Czarnek", czyli ustawą zwiększającą nadzór kuratorów oświaty nad szkołami. W komisji wezmą udział organizacje społeczne sprzeciwiające się zmianom forsowanym przez Ministerstwo Edukacji. Ustawę wcześniej przyjął Sejm. Protestujący liczą jednak na to, że jeśli nawet ustawa wyjdzie z parlamentu, zatrzyma ją prezydenckie weto.

W tej sprawie Pałac Prezydencki jest wyjątkowy aktywny. Ustawa jeszcze nie trafiła na biurko prezydenta, a w pałacu w ciągu tygodnia doszło już do dwóch spotkań w sprawie "lex Czarnek". Najpierw z posłankami Koalicji Obywatelskiej rozmawiała żona prezydenta, która jako wieloletnia nauczyciela ma mieć sporo zastrzeżeń do proponowanych przepisów. Para prezydencka spotkała się też wczoraj z Przemysławem Czarnkiem.

O "lex Czarnek" mówiła również w Poranku Radia TOK FM Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Polityczka przekonywała, że w całej sprawie najważniejsze jest niestracenie z oczu sensu tych zmian. Posłużyła się przy tym "świeżym przykładem". - W jednej ze szkół od wielu lat organizowany jest sztab szkolny Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Stoi za nim organizacja pozarządowa. W ten sztab przez wiele tygodni angażują się uczniowie, rodzice i nauczyciele. Oni zebrali 160 tysięcy złotych. Teraz chciałabym zapytać. Czy po tych zmianach nadal będzie można organizować w szkole ten sztab WOŚP? Czy na to działanie potrzebna będzie zgoda 100 procent rodziców? Bo z doświadczenia dobrze wiemy, że często proste wyjście do kina nigdy nie ma 100 procent zgody opiekunów – podkreślała Dulkiewicz.

Gościni TOK FM wskazała, że liczy w tej sprawie na Agatę Kornhauser-Dudę, która przez wiele lat pracowała w szkole jako nauczycielka i będzie miała wpływ na decyzję prezydenta. - Moim marzeniem - jako matki ósmoklasistki - jest, żeby moje dziecko i tysiące innych w całej Polsce po wyjściu ze szkoły umiały ocenić, co jest prawdą, a co kłamstwem. Co jest dobre, a co złe. Aby szkoła kształtowała w taki sposób, żeby uczniowie mieli oczy i serca szeroko otwarte na nowy świat – podsumowała Dulkiewicz.