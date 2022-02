Kraków. Policja szuka napastowanych seksualnie przez fałszywego pracownika administracji

Zobacz wideo

Śledztwo przeciwko mężczyźnie prowadzi Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu Komendy Miejskiej Policji w Krakowie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków-Podgórze. Podejrzany jest on o to, że pod koniec grudnia usiłował doprowadzić mieszkankę miasta do obcowania płciowego poprzez kierowanie gróźb uszkodzenia ciała przy użyciu noża oraz poprzez użycie przemocy.

Jak poinformowała we wtorek policja, wytypowany sprawca został zatrzymany przez krakowskich policjantów, a następnie na wniosek prokuratury tymczasowo aresztowany.

Zdaniem śledczych podejrzany mógł dopuścić się innych tego typu przestępstw, ale jego ofiary nie zgłosiły tego policji, dlatego są one proszone o kontakt z Komendą Miejską Policji w Krakowie.

Działanie przestępcy miało polegać na podawaniu się za pracownika administracji, który pod pozorem sprawdzenia działania instalacji kanalizacyjnej dostawał się do mieszkania potencjalnej ofiary, a następnie przy użyciu noża oraz przemocy usiłował doprowadzić ją do obcowania płciowego.