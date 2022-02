Zobacz wideo

Sprzęt pracowników NIK miał być kilka tysięcy razy hakowany między w latach 2020-2021. Zainfekowanych miało zostać ponad 500 urządzeń. Na razie nie ma potwierdzenia, czy użyto do tego systemu Pegasus - po południu NIK ma przestawić ustalenia w tej sprawie.

Zdaniem byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego, jeśli informacje dotyczące inwigilacji z użyciem Pegasusa się potwierdzą, to "będzie to międzynarodowy skandal na niewyobrażalną skalę".

- Standard niezależnych organów kontroli to jest nie nasz wewnętrzny standard. To jest standard, który obowiązuje w demokratycznych państwach prawa na całym świecie. ONZ już w 2014 r. przyjęła rezolucję ogólną, która mówi o tym, że w każdym państwie, które chce przynależeć do rodziny normalnych państw, najwyższy organ kontroli musi mieć zagwarantowaną odpowiednią ochronę prawną przed jakąkolwiek ingerencją, a kontrolerzy podlegają szczególnej ochronie - mówił w Poranku Radia TOK FM.

Po co doszło do cyberataku na sprzęty kontrolerów NIK? - Czy po to, żeby mieć dostęp do dokumentów, zanim kontrola będzie zakończona? Czy po to, żeby naciskać na kontrolerów w trakcie trwania czynności? - pytał były prezes.

Jak stwierdził, cała sytuacja jest niewyobrażalna, "także z tego względu, że autorem polskiej ustawy o NIK, która wyjątkowo mocno chroni niezależność instytucji, jak i jej kontrolerów, jest były prezes NIK, śp. Lech Kaczyński". - Kaczyński wielokrotnie wypowiadał się o wadze i znaczeniu NIK, o tym, jaką ta instytucja odrywa rolę w państwie, jakie ma znaczenie z punktu widzenia obywatela. Dlatego dziś fakt, że mogło dojść do tak szerokiego ataku, tak głębokiej ingerencji, szokuje - dodał Krzysztof Kwiatkowski.

System nadzoru nad funduszami europejskimi jest szczelny?

Do największego wzmożenia ataków miało dojść po zapowiedzi kontroli NIK-u ws. wyborów kopertowych oraz przy zakończeniu prac nad raportem dotyczącym kontroli Funduszu Sprawiedliwości. - Jeżeli się potwierdzi, że intensyfikacja ataków była w tym momencie, to mamy czynienia z sytuacją, gdzie jedyne wewnętrzne narzędzie w kraju to teraz komisja śledcza - mówił gość Karoliny Lewickiej.

Były prezes NIK zwrócił uwagę, że jeśli informacje zostałyby potwierdzone, to mielibyśmy także ogromny kłopot w relacjach z międzynarodowymi instytucjami. Bo Najwyższa Izba Kontroli - jak podkreślił, "jest wpisana w umowę stowarzyszeniową z UE jako gwarant sprawiedliwości wydatkowania środków z Unii Europejskiej".

- Mimo różnych sytuacji w Polsce, przecież problem z praworządnością mamy od 2015 r., zawsze argumentem była silna pozycja NIK-u i to, że my - jako instytucja swoje zadania wykonywaliśmy - podkreślił. Jednak informacje o atakach mogłyby wywołać w Komisji Europejskiej wątpliwości, czy "fundament prawidłowości, legalności, rzetelności wydatkowania środków z funduszu europejskiego jest strzeżony w odpowiedni sposób". Dlatego, zdaniem byłego szefa NIK, "absolutnie jest uzasadnionym pytanie, czy system nadzoru nad funduszami europejskimi także jest szczelny".