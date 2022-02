Do kiedy płaci się ZUS w 2022 roku? Zmiany w terminach rozliczeń

Wielu przedsiębiorców wskazuje, że płatność składek ZUS to jeden z najbardziej uciążliwych obowiązków. Trzeba to jednak zrobić w terminie, dlatego wiele osób zastanawia się, do kiedy trzeba opłacić ZUS w 2022 roku? Nowe terminy wprowadzone przez Polski Ład w 2022 roku różnią się względem dotychczasowych w zależności od rodzaju płatnika. Sprawdź, kiedy ZUS płacą spółki, a kiedy jednoosobowa działalność gospodarcza?

Fot. Adam Stępień / Agencja Wyborcza.pl