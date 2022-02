Od kiedy można rozliczyć PIT 2021? Ważne daty w rozliczeniach podatkowych

Rozliczanie PIT 2022. Najważniejsze terminy

Wkrótce Ministerstwo Finansów przygotuje rozliczenia podatku PIT za 2021 rok. Na ten moment czekają wszystkie osoby, które mieszkają na terytorium Polski i posiadają opodatkowane źródło dochodu. Nic więc dziwnego, że tak wiele osób zastanawia się, od kiedy można się rozliczać za 2021? Czas na złożenie niektórych druków już minął (np. PIT-11 do Urzędu Skarbowego), wciąż jednak są wśród nich takie, które mają odległy termin końcowy (np. PIT-37). Sprawdź, co zrobić, gdy nie wysłało się PITu w terminie?

Jak można przeczytać w komunikacie udostępnionym przez Ministerstwo Finansów, na czas od 3 do 14 lutego wyłączono dostęp do usługi Twój e-PIT, pozwalającej na złożenie rocznej deklaracji podatkowej. W tym samym komunikacie podany jest również termin, w którym startuje dalsza możliwość rozliczenia PIT 2022. Będzie to można zrobić najwcześniej w dniu ponownego uruchomienia usługi, czyli 15 lutego.

To właśnie tego dnia na Twój e-PIT zostanie udostępniony wstępnie przygotowany PIT za 2021 rok. Jeżeli dana osoba nie chce skorzystać z dodatkowych ulg i nie ma potrzeby uzupełnienia danych, może po prostu zostawić wstępną wersję PITu i poczekać do 2 maja. Wówczas wystawiona automatycznie wersja rozliczenia zostanie wysłana do Urzędu Skarbowego. W innym przypadku roczne zeznanie podatkowe 2021 można odpowiednio zmodyfikować lub odrzucić i rozliczyć się samodzielnie. Więcej informacji można uzyskać na stronie podatki.gov.pl

Do kiedy można się rozliczać za 2021? To zależy od rodzaju składanego PITu

Kolejna tura na rozliczenie PIT za 2021 rok rusza 15 lutego, to właśnie wtedy na portalu Twój e-PIT pojawi się automatycznie generowana deklaracja. Podatnicy mają więc sporo czasu na zajęcie się formalnościami. Należy jednak pamiętać, że ostateczny termin zależy od rodzaju składanego PITu. Do kiedy można się rozliczać za 2021?

Terminy prezentują się następująco:

Do 31 stycznia 2022: PIT-16A.

Do 31 stycznia 2022 dla Urzędu Skarbowego i do 28 lutego dla pracownika: PIT-11

Do 28 lutego 2022: PIT-28;

Do 2 maja 2022: PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-3, PIT-39

Dla kogo są poszczególne deklaracje podatkowe?