Kiedy maseczki nie będą obowiązkowe? Jest stanowisko ministra zdrowia

Koronawirus ustępuje? Zmiany w obostrzeniach

Ostatnia konferencja ministra zdrowia Adama Niedzielskiego przyniosła wiele ważnych informacji na temat sytuacji epidemicznej w Polsce. Według niego "za nami apogeum V fali", wygląda więc na to, że Polacy mogą odetchnąć z ulgą i przygotować się na znoszenie obostrzeń. Poluzowanie części restrykcji covidowych to także powrót jednego z najważniejszych pytań pandemii - kiedy ściągniemy maseczki? Czy informacje ogłoszone przez ministra oznaczają, że ściągniemy maseczki od marca?

REKLAMA

Do kiedy maseczki będą obowiązkowe?

Wiele osób jest już zmęczonych koniecznością zasłaniania twarzy, dlatego pytania "kiedy ściągniemy maseczki", "od kiedy maseczki nie będą obowiązkowe", "kiedy zniesienie obowiązku noszenia maseczek" szturmują internet. Ta kwestia bez wątpienia wzbudza wiele kontrowersji. Obecnie maseczka może być zdjęta tylko na świeżym powietrzu, a jej brak w autobusie czy galerii handlowej skutkuje mandatem. Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający m.in. całościowe zaburzenia rozwoju lub niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim. Niedozwolone jest także korzystanie z innych form zasłaniania ust i nosa, np. chust.

Minister Niedzielski, zapytany o możliwą zmiany w przepisach dot. zasłaniania ust i nosa, nie podał żadnych konkretów: "Nawet jeśli dojdziemy do sytuacji, w której restrykcje zostaną zniesione, to Ministerstwo Zdrowia będzie nadal rekomendowało noszenie maseczek w miejscach publicznych". Minister dodał również, że "rekomenduje, by do końca wakacji nie znosić obowiązku noszenia maseczek w przestrzeniach zamkniętych". Jeżeli więc ktoś zadaje pytanie, czy nadal trzeba nosić maseczki w przestrzeniach zamkniętych, to odpowiedź brzmi - tak, trzeba.

Pozostałe nowe obostrzenia luty 2022

Jedna z najważniejszych zmian w obostrzeniach, wprowadzonych już w lutym 2022, dotyczy polskiego szkolnictwa. Okazuje się, że dzieci i młodzież wrócą do nauki stacjonarnej już 21 lutego. Dodatkowo wprowadzono nowe zasady odbywania izolacji, a osoby, które miały kontakt z chorym na COVID-19 i mają negatywny test, mogą szybciej zakończyć kwarantannę. Nowe obostrzenia to także zniesienie kwarantanny wjazdowej dla osób przybywających do Polski ze strefy Schengen (o pełnej liście zmian przeczytacie w naszym artykule).