Konkurs Biedronka: losowanie mieszkania w loterii już 16 lutego. Czy faktycznie można wygrać gotowe mieszkanie?

W poniedziałek 7 lutego rozpoczęła się Wielka Loteria Biedronki. To już kolejna akcja promocyjna tej znanej sieci dyskontów. Tym razem, jak dowiadujemy się ze strony sklepu, do wylosowania w Biedronce jest 50 mieszkań, a dokładnie – 50 bonów o wartości 500 000 złotych na zakup gniazdka swoich marzeń.

Zwycięzca losowania Biedronki nie otrzyma tych pieniędzy do ręki. Wpłyną one bezpośrednio na mieszkanie lub dom – bo według regulaminu nie trzeba koniecznie wybrać lokalu w bloku. Ważne, aby nie był to lokal użytkowy, udziały w kamienicy czy spółdzielcze prawo własności.

Jeśli ktoś zdecyduje się na zakup tańszego mieszkania, różnica w cenie przepadnie. Jeśli zaś wybierze droższy lokal lub dom, to wszystkie koszty powyżej wygranej kwoty trzeba będzie płacić już samodzielnie.

Co ważne, Biedronka przewidziała dodatkową nagrodę pieniężną na pokrycie 10 procent wymaganego podatku.

Konkurs Biedronki. Już 16 lutego 2022 pierwsze losowanie, ale są kruczki. Wczytaj się w zasady loterii

Każdy klient sklepu Biedronka ma w tej loterii szansę na wygranie 50 000 złotych, które może przeznaczyć na zakup mieszkania lub domu. Aby otrzymać los na loterię, należy do 16 kwietnia włącznie zrobić zakupy w sklepie za minimum 99 złotych, koniecznie z własną kartą Moja Biedronka. Z loterii w Biedronce wykluczone są pewne produkty: napoje alkoholowe, w tym piwo, jak również wyroby tytoniowe, doładowania do telefonów komórkowych i produkty żywieniowe dla niemowląt.

Pierwsze losowanie Biedronki w loterii mieszkaniowej odbędzie się już 16 lutego, kolejne będą się odbywały co tydzień. Warto o tym pamiętać, ponieważ zwycięzcy będą informowani o wygranej jedynie drogą telefoniczną. Dlatego każdy, kto weźmie udział w losowaniu mieszkania w loterii Biedronki niech nie zapomina o odbieraniu telefonu z nieznanych numerów. Jeżeli pierwsza próba połączenia się ze zwycięzcą będzie nieudana, organizator podejmie jeszcze dwie próby w kolejnym dniu, w wybranej przez siebie porze dnia, w godzinach od 9:00 do 21:00.

Lista zwycięzców oraz uczestników z listy rezerwowej (będą zawierały: imię laureata oraz wylosowany numer kodu) zostanie opublikowana nie później niż w ciągu trzech dni roboczych po danym losowaniu. Tę listę znajdziemy na stronie internetowej Loterii pod adresem www.biedronka.pl/Loteria.

Wielkie losowanie Biedronki. Gdzie wpisać kod? Ile kodów można zdobyć?

Chcąc wziąć udział w losowaniu Biedronki, przy płaceniu za zakupy wystarczy potwierdzić kasjerowi chęć uczestniczenia w loterii. Na paragonie otrzymamy wtedy specjalnie wydrukowany kod, przyznawany każdemu klientowi indywidualnie. Co ważne, otrzymamy nowy kod przy każdorazowym dokonaniu zakupów za minimum 99 zł.

Jeśli kod się zagubi, będzie on nadal przechowywany w bazie Loterii i przypisany do właściwej karty Moja Biedronka. Kodu nie trzeba więc nigdzie zapisywać, ani rejestrować w internecie.