Niż Dudley nadciąga nad Polskę. Wiatr może osiągnąć nawet 120 km/h. Najwyższy alert pogodowy IMGW

Ostrzeżenia trzeciego, najwyższego stopnia wydano dla województw dolnośląskiego (od 17 do 1 w nocy w czwartek), zachodniopomorskiego (od północy do 16), lubuskiego (od 1 w nocy do 16 w czwartek), wielkopolskiego bez wschodnich powiatów (od 3 do 17 w czwartek).

"Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 120 km/h, z południowego zachodu i zachodu" - ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W regionach objętych ostrzeżeniem trzeciego stopnia mają wystąpić także burze i - w niektórych powiatach - opady krupy śnieżnej. IMGW zastrzega też, że zjawiska pogodowe będą miały dużą dynamikę i ostrzeżenia będą jeszcze aktualizowane.

W centralnej Polsce, od Bałtyku po Tatry, ma obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia. Porywy wiatru osiągną "tylko" 100 do 115 km/h. W opolskim ostrzeżenie będzie aktualne od 21 do 2 w nocy, w śląskim od 23 przez całą dobę, w małopolskim i świętokrzyskim od 3 w nocy w czwartek do końca dnia, w podkarpackim od 5 nad ranem w czwartek do 2 w nocy w piątek, w łódzkim i wschodnich powiatach wielkopolskiego od 4 nad ranem do 18 w czwartek.

Od 3 nocy w czwartek ostrzeżenie będzie obowiązywało w kujawsko-pomorskim i zachodnich powiatach mazowieckiego, a w województwie pomorskim i zachodnich powiatach warmińsko-mazurskiego od 2 w nocy do wieczora w czwartek.

W pozostałych regionach Polski obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia. IMGW zapowiada, że w lubelskim oraz w części powiatów mazowieckiego i warmińsko-mazowieckiego w czwartek od rana do wieczora wiać może w porywach do 90 km/h, a w ciągu dnia możliwe burze.

Alert RCB z ostrzeżeniem o silnym wietrze w całym kraju

Do odbiorców na terenie całej Polski został wysłany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa sms z ostrzeżeniami przed silnym wiatrem.

"Uwaga! Dziś i jutro (16/17.02) silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu i trudne warunki na drogach. Zostań w domu, jeśli możesz" - ostrzega RCB w komunikatach.