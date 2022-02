KO z "ogromnym wzrostem poparcia", ale nadal za PiS. Nowy sondaż

Zobacz wideo

Portal podaje, że "gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, to 36,5 proc. badanych zdecydowanie wzięłoby w nich udział". - "Raczej tak" odpowiedziało 13 proc. osób. Łącznie to 49,5 proc. ankietowanych. 18,8 proc. udzieliło odpowiedzi "raczej nie", zaś 26,8 proc. zdecydowanie nie zamierza oddać głosu. Waha się 4,9 proc. badanych przez IBRiS" - donosi Onet.

Z sondażu wynika, że wybory wygrałoby PiS, które wspólnie z Solidarną Polską, może liczyć na 32,5 proc. głosów. "To wzrost o ponad dwa punkty proc. względem badania ze stycznia. Wówczas w naszym sondażu PiS popierało 30,1 proc. badanych" - czytamy.

Za PiS-em znalazła się Koalicja Obywatelska. "Ugrupowanie, któremu przewodzi Donald Tusk, wskazało 29,3 uczestników sondażu. Partia zanotowała jednak ogromny wzrost poparcia względem stycznia, gdy jej poparcie wynosiło 20,2 proc" - podaje Onet.

"Na trzecim stopniu podium znalazła się Polska 2050. Partia Szymona Hołowni zdobyła w badaniu 8,6 proc. poparcia, co jest znacznym spadkiem, gdyż w styczniu wynik tej partii wynosił 12,1 proc. Konfederacja osiągnęłaby 8,4 proc. (-0,2 pkt proc.) poparcia. Na kolejnym miejscu znalazła się Lewica z wynikiem 5,6 proc. Jest to również spadek z poziomu 7,3 proc. w styczniu. Poza Sejmem znalazłoby się PSL. Partia ta może liczyć na 4,3 proc. poparcia. W styczniu ugrupowanie Władysława Kosiniaka-Kamysza miało 6 proc. poparcia. Grupa wyborców niezdecydowanych to 11,3 proc. ankietowanych. " - donosi portal.

W sondażu sprawdzono też scenariusz wyborów, w których startowałaby Agrounia. "Wówczas rezultaty sondażu wyglądałyby następująco: PiS — 32,7 proc., KO —28 proc., Polska 2050 Szymona Hołowni — 8,1 proc., Konfederacja — 7,7 proc., Lewica — 6,3 proc., PSL — 4,1 proc., Agrounia —2,7 proc." - czytamy.

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS dla Onetu na próbie 1,1 tys. osób w dniach 11-12.02.2022 metodą CATI.