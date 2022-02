Wichury przechodzą nad Polską. Samoloty z Bydgoszczy i Krakowa zamiast w Warszawie, musiały lądować w Budapeszcie

Z powodu silnego wiatru dwa poranne samoloty lecące do Warszawy: z Bydgoszczy i Krakowa zostały przekierowane do Budapesztu - poinformował PAP rzecznik LOT-u Krzysztof Moczulski. Po dotankowaniu paliwa i poprawie warunków są w drodze do Warszawy. W wielu miejscach kraju straż pożarna cały czas walczy ze skutkami wichur.

