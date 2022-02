"Niech pani uważa z tym niemieckim na antenie". Tusk ostrzega Lewicką

Zobacz wideo

Karolina Lewicka pytała Donalda Tuska o politykę Niemiec wobec Rosji i ewentualnej agresji na Ukrainę. W pewnym momencie powiedziała, odnosząc się do postawy Berlina, że ten funkcjonuje w myśl zasady: Russland verstehen, czyli "zrozumieć Rosję".

- Niech pani uważa z tym niemieckim na antenie - zareagował szybko gość TOK FM. Po czym od razu dodał: - Może stać się Pani bohaterką codziennych audycji, jak tak Pani będzie cytowała w tym języku polityczne hasła - ironizował Tusk.

Przewodniczącemu PO chodziło zapewne o państwową telewizję. "Wiadomości" TVP w swoich materiałach często przedstawiają wyrwane z kontekstu, krótkie fragmenty wystąpienia Donalda Tuska w języku niemieckim. Najczęściej chodzi o słowa "für Deutschland" (dla Niemiec) i "danke für alles" (dziękuję za wszystko).

"Pułapka samotności"

Donald Tusk tłumaczył potem, że "nikt już nie kwestionuje, że politycy Zachodu od Waszyngtonu po Paryż, a Berlin jest tutaj najjaskrawszym tego przykładem, mają czasami naiwne wyobrażenie, czym jest polityka Moskwy albo maja realne interesy". Dlatego, jak przekonywał, "musimy być na tyle wartościową częścią świata zachodu, żeby mieć realne gwarancje bezpieczeństwa, mimo tego faktu, że zachód chce robić interesy z Rosją". Niezależnie od tego, jak wyliczał, "czy to są gazowe interesy Niemców z Rosjanami czy strategia amerykańska, która jest nakierowana o wiele bardziej na konfrontację z Chinami".

- To są tylko przykłady pewnego myślenia o Rosji innego niż to nasze polskie myślenie, ale te przykłady pokazują jedno i co do tego nikt nie może mieć wątpliwości, dla nas tak czy inaczej: osamotnienie, peryferyjność w sensie politycznym, jest egzystencjalnym zagrożeniem - mówił Donald Tusk. - Musimy robić wszystko i mądrze, żeby tego unikać. A teraz niestety PiS robi wszystko, żeby nas pakować zupełnie niepotrzebnie w pułapkę, samotności, izolacji, dziwactwa, bo nas coraz mniej rozumieją na Zachodzie. I to wymaga natychmiastowej zmiany - skwitował.