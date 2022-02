Orkan Eunice nadciąga! Gdzie jest teraz i kiedy dotrze do Polski?

Za kilkanaście godzin do Polski dotrze orkan Eunice. Prognozy zapowiadają, że będzie on jeszcze groźniejszy niż Dudley - huragan, po którym trwa w Polsce wielkie sprzątanie i liczenie strat. O tym jak niszczycielska siłą dysponują nawiedzające nas wiatry, świadczy chociażby liczba interwencji straży pożarnej. Do usuwania połamanych drzew, zerwanych dachów czy uszkodzonych linii energetycznych strażacy wyjeżdżali ostatniej doby kilkanaście tysięcy razy.

Orkan Eunice. Gdzie teraz jest i czym grozi? Jego niszczycielska siła może zagrażać życiu

Tworzący się nad Atlantykiem kolejny orkan - Eunice już dziś sprowadzi bardzo silny i niszczący wiatr - do 150 km/h - na południową Irlandię i południowo-zachodnią Anglię oraz południową Walię. Następnie uderzy w kraje Beneluksu i północne Niemcy.

Rzadko używany, czerwony alert w związku z nadciągającym nad Wyspy Brytyjskie orkanem Eunice wydał na piątek dla południowo-zachodniej Anglii i południowej Walii brytyjski urząd meteorologiczny Met Office. To najwyższy z trzech poziomów ostrzeżeń stosowanych przez Met Office i oznacza bezpośrednie zagrożenie dla życia. Poprzedni przypadek wydania takiego ostrzeżenia miał miejsce w listopadzie 2021 roku w związku z orkanem Arwen, a jeszcze wcześniejszy - na przełomie lutego i marca 2018 roku.

W Irlandii zamknięte są dziś niektóre szkoły, w kilku hrabstwach Wielkiej Brytanii zaleca się pozostanie w domach.

Alarmy ogłoszono też w Niemczech, m.in. w Maklemburgii i Dolnej Saksonii.

Orkan Eunice. Kiedy dotrze do Polski? Weekend nie będzie spokojny

Do Bałtyku i północnej Polski orkan Eunice dotrze późnym wieczorem w piątek 18 lutego, czyli za kilkanaście godzin. Najgroźniejszy będzie w nocy i nad ranem. Uderzy w północne regiony kraju. Na wybrzeżu wiać będzie w porywach do 125 km/h.

Wichura w Polsce dziś i w najbliższych dniach. Jaka pogoda czeka nas w weekend?

Jak informuje IMGW, w piątek 18 lutego 2022 Polska znajdzie się w powietrzu polarnym morskim. Wiatr w Polsce będzie umiarkowany i dość silny, stopniowo słabnący, początkowo w porywach do 80 km/h, po południu i wieczorem porywy do 55 km/h a na zachodzie do 65 km/h. Na północnym zachodzie prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego, jedynie początkowo na wschodzie regionu małe. Możliwe są postępujące od zachodu opady deszczu. Temperatura maksymalna od 4 st. C na wschodzie do 8 st. C na zachodzie.

Nadchodzący weekend upłynie pod znakiem silnego wiatru, którego porywy w nocy z piątku na sobotę mogą dochodzić nawet do 125 km/h - wynika z weekendowej prognozy pogody Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Poza tym będzie ciepło, ale z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem.