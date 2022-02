Orkan Eunice. Sobota w Polsce z groźnymi wichurami. Są ofiary śmiertelne

Zobacz wideo

W sobotę przed godz. 9 na drodze krajowej nr 11 w Babim Dworze w powiecie złotowskim (Wielkopolskie) na jadący samochód przewróciło się powalone przez wiatr drzewo. Jadąca autem osoba zmarła, mimo udzielonej jej pomocy medycznej.

W woj. lubelskim, pow. Bialski, m. Międzyrzec Podlaski, na drodze lokalnej, na skutek wiatru drzewo przewróciło się na samochód w wyniku czego 1 osoba poniosła śmierć - podała na Państwowa Straż Pożarna.

Na drodze krajowej 51 na wyjeździe z Olsztyna w kierunku Dywit drzewo spadło na samochód - podał dyżurny GDDKiA w Olsztynie.

Do wypadku doszło na ulicy Wojska Polskiego, która jest ulicą wylotową w kierunku Dobrego Miasta. Na fiata spadło tam drzewo, w wyniku czego kierowca zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z drugim pojazdem. Jak podała Anna Balińska z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie kobieta kierująca fiatem została zabrana do szpitala.

Tysiące osób bez prądu

W kraju bez dostaw prądu jest ok. 194 tys. odbiorców - poinformował w sobotę wicedyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak.

Utrudnienia w kursowaniu pociągów

W związku z silnymi wiatrami na terenie północno-zachodniej części kraju, które powodują utrudnienia w ruchu kolejowym, w sobotę mogą występować znaczne opóźnienia w kursowaniu pociągów - poinformowało w sobotę rano PKP Intercity.

Jak czytamy w komunikacie na stronie PKP IC, zespoły PKP PLK usuwają awarie na bieżąco.

"Tam, gdzie przejazd jest niemożliwy, pociągi mają skracane relacje. Na dworcach i peronach pasażerowie otrzymują informację o utrudnieniach w ruchu pociągów. Do dyspozycji jest także numer infolinii 19 757" - podano. "Rekomendujemy rozważenie rezygnacji z podróży w dn. 19 lutego" - napisano.

Napisano też, że z powodu fatalnych warunków atmosferycznych koleje niemieckie DB wstrzymały ruch pociągów na linii Berlin-Frankfurt Oder. "Pociągi Międzynarodowe jadące ze stacji Berlin Hbf w kierunku granicy z Polską zostały odwołane" - sprecyzowano.

Gdańsk. Z powodu silnego wiatru zamknięto cmentarze

Z powodu porywistego wiatru, do odwołania, zamknięte zostały cmentarze komunalne w Gdańsku. Nie można wejść również na teren Parku Oliwskiego - poinformowała w sobotę rzecznik prasowy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni Magdalena Kiljan.

"Apelujemy do mieszkańców Gdańska, z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa, o rezygnację z odwiedzin na cmentarzach i spacerów w Parku Oliwskim. Do odwołania na Cmentarzu Łostowickim oraz Cmentarzu Centralnym Srebrzysko obowiązuje zakaz wjazdu samochodów" - podała rzeczniczka GZDiZ.

Podkreśliła, że zaplanowane na cmentarzach komunalnych pogrzeby będą odbywać się zgodnie z wyznaczonymi terminami.

Ostrzeżenie meteorologiczne IMGW o silnym wietrze w Pomorskiem jest ważne do godz. 19. w sobotę.

Synoptyk IMGW: w sobotę silny wiatr w całym kraju

Według prognozy przygotowanej przez Jakuba Gawrona z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w sobotę będzie wiał silny wiatr, który utrzyma się do wieczora.

W sobotę w południowej Polsce zachmurzenie umiarkowane, w północnej części kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, lokalnie opady śniegu i możliwe burze.

Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 3 stopni na północnym wschodzie do 8 stopni na południowym zachodzie.

Wiatr będzie ciągle nasilał się. Na południu kraju jego porywy wyniosą do 100 km/h, na zachodzie i w centrum kraju do 115 km/h, lokalnie do 120 km/h, zaś nad morzem do 130 km/h. W drugiej połowie dnia prędkość wiatru osłabnie.

Po południu strefa silnego wiatru będzie oddziaływać nad morzem i na wschodzie Polski. W nocy z soboty na niedzielę sytuacja się ustabilizuje i porywy wiatru nie będą przekraczać 70 km/h. Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu, stopniowo od zachodu nad ranem przechodzące w opady deszczu.

W nocy temperatura na południowym wschodzie Polski wyniesie od minus 1 stopnia do 2 stopni Celsjusza na zachodzie i nad morzem. W obszarach podgórskich od minus 5 do minus 2 stopni. Wiatr będzie wiał w porywach od 50 do 70 km/h.

Orkan Eunice. Ostrzeżenia trzeciego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w piątek ostrzeżenia przed silnym wiatrem najwyższego - trzeciego stopnia oraz drugiego, które obejmują cały kraj.

Wydane przez IMGW ostrzeżenie trzeciego stopnia obowiązuje do godzin wieczornych w sobotę. Obejmuje cały obszar województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz częściowo województwa: lubuskie, wielkopolskie, mazowieckie i warmińsko-mazurskie. Ostrzeżenie drugiego stopnia obowiązuje na pozostałym obszarze.

Trzeci, najwyższy stopień ostrzeżenia oznacza, m.in. że przewiduje się występowanie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody, jak również szkody o rozmiarach katastrof mogących stanowić zagrożenie życia. Zaleca się wzmożoną ostrożność, śledzenie komunikatów dotyczących rozwoju sytuacji pogodowej, a przede wszystkim przestrzeganie zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Należy dostosować swoje plany do warunków pogodowych.

Drugi stopień ostrzeżenia oznacza duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Zalecenia są podobne jak w stopniu trzecim.