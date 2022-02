Awaria numeru 112. W całej Polsce mogą występować problemy z wezwaniem pomocy

Zobacz wideo

Przez Polskę przechodzi orkan Eunice. Tylko do południa strażacy odnotowali prawie 13 tys. zgłoszeń w związku z silnym wiatrem. Jak podaje Onet - telefony alarmowe działają, jednak są przeciążone. – W związku z awarią, dyspozytorzy po przyjęciu zgłoszenia, sami muszą dzwonić do konkretnych służb, by przekazać im wezwanie, co nieco spowalnia wyjazdy – mówi Onetowi Michał Ruczyński, rzecznik wojewody zachodniopomorskiego. Trwają prace nad usunięciem awarii.

IMGW podaje, że do końca dnia należy liczyć się z silnymi podmuchami wiatru.

"Proszę dzwonić do straży"

Jeśli są trudności w dodzwonieniu się pod numer alarmowy 112, proszę dzwonić bezpośrednio do straży pożarnej, na stacjonarne numery dostępne na stronach internetowych - powiedział PAP rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Karol Kierzkowski.

Brygadier Kierzkowski zaleca, by - w przypadku trudności w dodzwonieniu się pod numer 112, próbować dzwonić bezpośrednio do straży pożarnej, na stacjonarne numery dostępne na stronach internetowych. Zaznaczył, że w związku z silnym wiatrem, jest po prostu dużo zgłoszeń.

W sobotę od północy do godziny 15 strażacy otrzymali 17 639 zgłoszeń w związku z silnym wiatrem. Bilans poszkodowanych to 3 ofiary śmiertelne i 6 osób rannych.