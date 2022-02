Straż pożarna o skutkach orkanu Eunice: Prawie 25 tysięcy zgłoszeń. 5 tysięcy budynków uszkodzonych

Jak poinformował bryg. Kierzkowski, w sobotę przez cały dzień strażacy interweniowali 24 866 razy w związku z silnym wiatrem. - Najwięcej w woj. mazowieckim (6037), wielkopolskim (3452), zachodniopomorskim (3122) i kujawsko-pomorskim (3014) - podał strażak.

Wskazał, że bilans poszkodowanych we wczorajszych zdarzeniach to cztery ofiary śmiertelne i dziewięciu rannych. Dodał, że w 5 177 budynkach zostały uszkodzone lub zerwane dachy. Jak mówił, od północy do godz. 6.30 w niedzielę strażacy odnotowali 106 zdarzeń związanych z silnym wiatrem.

Orkan Eunice. Tysiące ludzi bez prądu

- Według stanu na godz. 6.00, 20 lutego bez dostaw prądu pozostaje 406 586 odbiorców (najwięcej w województwach: mazowieckim - 146, 4 tys., zachodniopomorskim - 74,5 tys., warmińsko - mazurskim - 37,6 tys., podlaskim - 49 tys. i wielkopolskim - 36 tys.) - poinformował na Twitterze wicedyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Marek Kubiak.

Prognoza pogody na niedzielę 20 lutego

W niedzielę wpływ na pogodę w Polsce nadal będzie miał układ niskiego ciśnienia. Jak powiedział PAP Michał Ogrodnik, synoptyk IMGW-PIB, w dzień należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu i deszczu ze śniegiem oraz umiarkowanego, okresami dość silnego wiatru.

Według prognozy przygotowanej przez Michała Ogrodnika z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w niedzielę pogodę nad Polską będzie kształtował układ niskiego ciśnienia. W ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na północnym zachodzie, przez 5 stopni w centrum, do 10 na południowym zachodzie kraju.

