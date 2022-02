Kolejna noc z silnym wiatrem. Ostrzeżenia IMGW dla wielu regionów

Ostrzeżenia drugiego stopnia IMGW wydał dla północnych powiatów województwa zachodniopomorskiego. Synoptycy prognozują w tym regionie kraju wystąpienie bardzo silnego wiatru o prędkości od 55 km/h do 70 km/h, w porywach nawet do 100 km/h. Dodatkowo miejscami mogą wystąpić także burze. Ostrzeżenia obowiązują w poniedziałek od godz. 1.00 w nocy do godz. 18.00. Najsilniejsze porywy wiatru spodziewane są od wczesnych godzin rannych do południowych.

Dla pozostałej części woj. zachodniopomorskiego wydano natomiast ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. Przewidują one, że wiatr będzie wiał z prędkością od 40 km/h do 55 km/h, a w porywach osiągnie do 90 km/h. Również w tej części województwa prognozowane są lokalne burze. Ostrzeżenia te obowiązują do poniedziałku do godz. 16.

Ponadto, alertem pierwszego stopnia objęto także część południowej Polski, tj.: woj. śląskie, małopolskie, świętokrzyskie i podkarpackie. W tych miejscach kraju należy spodziewać się wiatru wiejącego z prędkością od 15 km/h do 30 km/h, a w porywach do 75 km/h. Ostrzeżenia te obowiązują do niedzieli do godz. 17.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Drugi stopień ostrzeżenia oznacza duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Zalecenia są podobne jak w stopniu trzecim.

