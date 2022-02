PIT 28 za 2021 rok - kiedy i jak go wysłać? Zostało już tylko kilka dni

Na początku roku zawsze rozliczamy swoje podatki, wypełniając między innymi PIT 28. Czego dotyczy ten dokument i jak złożyć PIT 28 za 2021 r.?

REKLAMA

Ryczałt, czyli PIT 28: czego dotyczy? Nie przegap, jeśli rozliczasz się w formie ryczałtu lub zajmujesz się wynajmem

PIT 28 składają ci podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dla osób uzyskujących dochody z tytułu następujących działalności:

prowadzących indywidualnie opodatkowaną ryczałtem pozarolniczą działalność gospodarczą,

prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, również rozliczaną ryczałtowo,





osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Warto wiedzieć, iż nie można łączyć opodatkowania ryczałtem w spółce, w której inni wspólnicy stosują w tym samym czasie inne formy opodatkowania. Nie można też rozliczyć się poprzez PIT 28, prowadząc spółkę inną niż spółka cywilna lub jawna.

Poza PIT-28 istnieje również zeznanie PIT-28S, które składa się do urzędu skarbowego w związku z rozliczeniami podatkowymi przedsiębiorstwa po śmierci przedsiębiorcy, który korzystał z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. PIT-28S składa zarządca sukcesyjny przedsiębiorstwa lub osoba wykonująca czynności zachowawcze za zmarłego przedsiębiorcę (do czasu ustanowienia zarządcy sukcesyjnego).

Jak wypełnić PIT-28 za 2021 rok? Najwygodniej przez internet

Co warto wiedzieć o tzw. ryczałcie, czyli PIT-28? Po pierwsze, nie złożymy go wspólnie z małżonkiem, ani nie rozliczymy się w ten sposób, będąc osobą samotnie wychowującą dziecko. Wyjątkiem są przychody z najmu, dzierżawy prywatnej i innych tego typu umów. Jeśli poza ryczałtem uzyskaliśmy dochody również ze źródeł objętych podatkiem dochodowym, to należy też, we właściwym im czasie – złożyć zeznanie podatkowe PIT-37, PIT-36 lub PIT-36L.

Jak złożyć PIT-28 za wynajem i ryczałt? Najwygodniej zrobimy to przez internet, za pomocą usługi rządowej "Twój e-PIT". Po zalogowaniu na swoje konto wybieramy właściwy formularz i akceptujemy automatycznie przygotowane zeznanie, bądź też wprowadzamy adekwatne zmiany.

Można też skorzystać z innego wybranego programu do rozliczania zeznań podatkowych, jak również wysłać dokument pocztą lub zanieść go osobiście do urzędu skarbowego.

Termin złożenia pit 28 za 2021: zostało już tylko kilka dni

Kiedy mija termin złożenia PIT-28 za 2021 r. w urzędzie skarbowym? Podatnikom nie zostało już wiele czasu, dlatego warto się pospieszyć i nie zostawiać wypełniania dokumentu na ostatnią chwilę. W 2022 roku ostatni dzień na rozliczenie PIT-28 wypada w poniedziałek 28 lutego.