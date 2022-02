Premier poinformował o zniesieniu większości obostrzeń. Jakie restrykcje zostaną utrzymane?

Zobacz wideo

Podczas konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego ogłoszono zniesienie od 1 marca większości obowiązujących w Polsce obostrzeń. Nadal będzie obowiązywać jednak noszenie maseczek w miejscach publicznych, sklepach i środkach komunikacji.

- Znosimy większość obostrzeń i zostawiamy tylko te, które są najbardziej konieczne, ograniczamy obostrzenia, które do dzisiaj obowiązywały, nadal będzie obowiązywało tylko noszenie maseczek w miejscach publicznych, w szczególności w środkach komunikacji publicznej, w sklepach - tam gdzie rzeczywiście ten dystans między ludźmi jest bliski - powiedział premier Morawiecki.

Zniesione zostaje także zalecenie pracy zdalnej w urzędach. Kwarantanna i izolacja pozostaje w skróconym czasie. - Przywracamy również normalną pracę w urzędach. W urzędach obowiązywała praca zdalna, w firmach, przedsiębiorstwach zalecana była praca zdalna, dzisiaj znosimy to zalecenie, dzisiaj urzędy wracają do normalnego funkcjonowania - dodał szef rządu.

"Rozdział pandemii COVID-19 nie jest jeszcze zamknięty"

- Dzisiaj wraz z małym natężeniem epidemii z nadzieją możemy patrzeć w przyszłość - stwierdził podczas spotkania z dziennikarzami premier. - Mamy nadzieję, że sytuacja będzie się normalizować - dodał i zapowiedział stopniowe odchodzenie od wszystkich pozostałych obostrzeń covidowych.

Morawiecki zastrzegł jednak, że rozdział pandemii COVID-19 nie jest jeszcze zamknięty. - Pandemia nas wszystkich nauczyła pokory, nauczyła spokojnego podejmowania decyzji. Ale widzimy, że dzisiaj śmiertelność wywołana wariantem omikron, hospitalizacje wywołane tą mutacją są dalece niższe niż przestrogi, z którymi się spotykaliśmy i których słuchaliśmy, bo lepiej założyć ten zły scenariusz i ocalić jak najwięcej istnień ludzkich, pomóc jak największej liczbie ludzi - podkreślił.

Adam Niedzielski o ogromnej roli szczepień

Z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski zaznaczył, że komunikowania dzisiaj decyzja jest oparta na głębokiej analizie sytuacji. Podkreślał, że trend spadkowy zakażeń jest bardzo silny. - Od 1 marca znosimy większość restrykcji, które mają charakter gospodarczy. W zasadzie zostają tylko te restrykcje - mówię o maseczkach, o izolacji, o kwarantannie - które mają charakter czysto epidemiczny, związany z utrzymaniem kryterium ograniczania transmisji wirusa - powiedział Niedzielski oraz dodał: - To są oczywiście też restrykcje, które w perspektywie kolejnych tygodni czy miesięcy będziemy decydowali się znosić - zawsze konsultujemy te decyzje ze specjalistami, w tym przypadku chodzi o Radę ds. Covid, która działa w nowej formule. Wczoraj odbyło się spotkanie i dyskutowaliśmy m.in. na ten temat" - poinformował.

Tłumacząc tę decyzję, Niedzielski stwierdził, że w ostatnich tygodniach mieliśmy do czynienia ze spadkami nawet powyżej 30 proc. z tygodnia na tydzień i to spowodowało, że tak jak szybko osiągnęliśmy apogeum V fali, tak szybko redukuje się liczba zakażeń.

Szef resortu zdrowia zwracał również uwagę na postępującą immunizację, która jest elementem, który "pozwoli nam w mniejszym stopniu zaburzać życie społeczno-gospodarcze". - Szczepienia odegrały ogromną rolę jeśli chodzi o obronę przed hospitalizacją i zgonami - podkreślił. Dodał, iż widać, że w kolejnych falach epidemii liczba hospitalizacji była coraz mniejsza.

Zapewnił, że priorytetem będzie teraz odmrażanie dostępu do "normalnej" służby zdrowia.

Z informacji przekazanych w środę rano przez wiceszefa resortu zdrowia Waldemara Kraskę wynika, że ostatniej doby zanotowano 20 456 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Wiceminister dodał, że zmarło 360 osób z COVID-19, a ok. 70 proc. z nich było niezaszczepionych. Kraska zaznaczył, że dzisiejsza liczba zakażeń "to jest prawie 30 procent mniej niż to było tydzień wcześniej".

W ocenie wiceministra zdrowia "sytuacja epidemiczna w naszym kraju wydaje się, że jest sytuacją już w tej chwili stabilną", więc luzowanie obostrzeń jest uzasadnionym działaniem.