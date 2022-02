Konferencja premiera i ministra zdrowia. Nowe obostrzenia od 1 marca. Czy maseczki są obowiązkowe?

Znoszenie obostrzeń w Polsce. Konferencja premiera i ministra zdrowia

"Widzimy, że można zalecić daleko idące zmiany, można znieść te restrykcje, które towarzyszyły nam przez wiele miesięcy" - powiedział Mateusz Morawiecki podczas konferencji. Przypominał przy tym, że rozdział pandemii nie jest jeszcze zamknięty, a najlepszy i rekomendowany sposób na uchronienie się od ciężkiego przebiegu COVID-19 wciąż stanowią szczepienia.

„Widzimy, że śmiertelność i hospitalizacje wywołane wariantem Omikron są o wiele niższe niż przestrogi, których słuchaliśmy" - poinformował premier, zapowiadając też, że "W perspektywie kolejnych tygodni czy miesięcy będziemy znosić kolejne restrykcje".

Z kolei Adam Niedzielski podkreślał, że piąta fala zachorowań okazała się najmniej obciążającą dla polskiej służby zdrowia, a co za tym idzie koronawirus nie stanowi już takiego zagrożenia, jakim był chociażby podczas czwartej czy trzeciej fali. Udało się to osiągnąć dzięki wysokiemu poziomowi immunizacji, który osiągnął w kraju ok 90 proc.

„Priorytetem staje się odmrażanie służby zdrowia. Priorytetem będzie zwiększanie dostępności do służby zdrowia; odrabianie długu zdrowotnego też będzie priorytetem" - powiedział minister zdrowia. Pełną analizę konferencji znajdziesz w naszym artykule.

Nowe obostrzenia marzec 2022. Czy maseczki są obowiązkowe?

Podczas spotkania z dziennikarzami premier i minister zdrowia zapowiedzieli zniesienie części obostrzeń epidemicznych. Decyzja o tym, z których restrykcji można zrezygnować zapadła po konsultacji z radą ds. COVID-19. Od 1 marca w Polsce będą dalej będą obowiązywać dotychczasowe zasady dotyczące izolacji i kwarantanny:

obowiązkowa izolacja dla osób zakażonych koronawirusem i kwarantanna dla współdomowników;

obowiązkowa kwarantanna dla osób, które przyjeżdżają do Polski z innych krajów, z kwarantanny wjazdowej zwolnieni są podróżni posiadający unijny certyfikat covidowy.

Aktualne jest także pytanie, czy maseczki są obowiązkowe od marca 2022? Mimo że większość obostrzeń zostaje zniesionych, to nadal będzie trzeba nosić maseczki w miejscach publicznych, zwłaszcza w komunikacji publicznej i sklepach. Podczas konferencji premier zapowiedział, że w późniejszym terminie możemy spodziewać się kolejnego łagodzenia obostrzeń. Niewykluczone więc, że w przyszłości zostanie zniesiony także obowiązek zakrywania ust i nosa.