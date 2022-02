Ulga termomodernizacyjna 2021 a rozliczenie PIT 2021. Jak ją odliczyć od podatku?

Jak odliczyć ulgę termomodernizacyjną 2022?

Podobnie jak jest to w przypadku pozostałych ulg, także ulgę termomodernizacyjną odliczymy w trakcie składania deklaracji PIT. Odlicza się ją od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej, dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym, lub przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jak to zrobić? Do właściwego dla nas formularza (PIT-36, PIT-36L, PIT- 37 lub PIT-28) dołącza się załącznik PIT/O (informację o odliczeniach). Tzw. PIT 0 za 2021 służy do wskazania wybranych ulg, w tym również ulgi na dziecko (prorodzinnej), ulgi na internet czy ulgę w związku z wydatkami na cele rehabilitacyjne.

Ważne! Termomodernizacja musi zostać zrealizowana w okresie maksymalnie 3 lat (licząc od końca roku podatkowego, w którym poniosło się pierwszy wydatek). Inaczej będzie trzeba zwrócić ulgę, czyli doliczyć wcześniej odliczoną kwotę do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął trzyletni termin. W kolejnym artykule podpowiadamy, na czym polega termomodernizacja i dla kogo jest ulga termomodernizacyjna.

Jak obliczyć ulgę termomodernizacyjną w 2022 roku? Ile wynosi kwota odliczeń?

W załączniku PIT/O dodawanym do rocznej deklaracji podatkowej mamy rubrykę podpisaną jako "Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego". To tam podajemy kwotę, pamiętając jednak, że nie może ona przekroczyć 53 tys. zł 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Przy czym, jeśli wydatki na termomodernizację były opodatkowane podatkiem VAT, to odlicza się kwotę wraz z tym podatkiem.

Inaczej wygląda to jednak w sytuacji, gdy kwota odliczenia jest wyższa niż roczny dochód (lub przychód w ryczałcie) podatnika. Wówczas wydatki wykraczające poza dochód (lub przychód w ryczałcie) odlicza się w następnych zeznaniach rocznych PIT, ale nie dłużej niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniosło się pierwszy wydatek.